Konrektorin Barbara Matzgeller will neue Schulleiterin in Erdweg werden

Will sich erneut um die Stelle als Schulleiterin in Erdweg bewerben: Konrektorin Barbara Matzgeller. © Schule

Konrektorin Barbara Matzgeller bewirbt sich und erhält breite Unterstützung. Sowohl der Schulverband Erdweg, als auch die Gemeinde und die Schulfamilie wünschen sich Barbara Matzgeller als neue Schulleiterin.

Erdweg – Seit Herbst 2017 ist Barbara Matzgeller Konrektorin an der Grund- und Mittelschule Erdweg. Im November 2020 übernahm sie in dieser Funktion die kommissarische Leitung der Schule, als Schulleiterin Petra Loibl erkrankte. Mittlerweile wurde Loibl in den Ruhestand versetzt, die Stelle ist somit vakant. Dass sowohl der Schulverband Erdweg, als auch die Gemeinde und die Schulfamilie sich Barbara Matzgeller als neue Schulleiterin wünschen, daraus machte Schulverbandsvorsitzender und Bürgermeister Christian Blatt keinen Hehl.

Lobende Worte für die Konrektorin

Bei der Sitzung der Schulverbandsversammlung am Donnerstagabend fand er außerordentlich lobende Worte dafür, wie die 37-Jährige trotz erschwerter Bedingungen die Attraktivität der Schule gesteigert habe. „Und das sieht auch das Lehrerkollegium und der KJR so, mit dem sie verschiedene Projekte durchgeführt hat“, so Christian Blatt. Doch das Nachbesetzungsverfahren ist offenbar tückisch und knifflig.

Denn bei der ersten Ausschreibung ist Barbara Matzgeller „aufgrund der Beförderungsrichtlinien nicht berücksichtigt worden“, wie sie selbst sagt. Für das zweite Nachbesetzungsverfahren durch die Regierung von Oberbayern will sie sich nun noch einmal bewerben. Und weil das Beamtenrecht laut Gemeindechef hohe Hürden dabei stellt, will man die vielen positiven Argumente für Barbara Matzgeller einbringen. So habe sie die Schule nicht nur gut durch die Coronazeit gebracht, sondern sei auch mit den erschwerten Bedingungen durch die vielen Flüchtlingskinder aus der Ukraine äußerst professionell fertig geworden.

Konrektorin meisterte viele Herausforderungen

Wie Barbara Matzgeller gegenüber den Dachauer Nachrichten erklärte, seien im Frühjahr „nicht nur ein paar, sondern etwa 30 Kinder unterschiedlichen Alters aus der Ukraine vor der Tür gestanden“. Sie habe sofort nach weiteren Lehrkräften gesucht oder zumindest ukrainisch sprechenden Personen, die in der Willkommensklasse aushelfen konnten“.

Als dritten Punkt nannte Christian Blatt die sehr gute Zusammenarbeit mit der Konrektorin bei der Komplettplanung für die Digitalisierung der Schule.

„Sie hat alle Themen sehr sehr gut bearbeitet und ich finde schon, dass die Verantwortlichen auch mal den Mut haben müssen, das Bewerbungs-System so weiterzuentwickeln, dass die richtige Person an diese Stelle gesetzt wird“, so Blatt. Er habe dies auch im Schulamt, bei der Regierung von Oberbayern und im Personalreferat des Kultusministeriums vorgebracht. „Auch unsere Landtagsabgeordneten habe ich hier mit eingebunden. Denn es geht doch nicht nur darum, dass man den Job schon einige Jahre macht. Hier muss Leistung belohnt werden. Und die hat sie erbracht“, betonte Blatt. Er hoffe somit, „dass diese Bewerbungsrunde endlich für alle zufriedenstellend zu Ende geht.

Sabine Schäfer

