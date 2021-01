Skate- und Scooterpark ist in Erdweg schon bald Realität

Viele Jugendliche in der Gemeinde Erdweg sind glücklich: Sie bekommen ihre Skateranlage, wenn auch nur eine kleine.

Erdweg - Nach einem Brief zweier Jugendlichen an Erdwegs Bürgermeister Christian Blatt gab es im vergangenen Jahr ein Gespräch mit dem Gemeindechef, so Jugendpfleger Janusz Rys. Es war erfolgreich. Denn der hat grünes Licht für die Anschaffung von zwei Rampen gegeben und das Budget bereitgestellt.

Ideen und tatkräftige Hilfe haben im Anschluss an einen Aufruf von Rys im gemeindlichen Mitteilungsblatt mehrere Jugendliche und einige Eltern zugesagt. Sobald die Rampen eintreffen, will man sich ans Werk machen. Mittlerweile kam man überein, noch ein drittes Element zu bestellen. Alle Rampen sollen jedoch in eine Lieferung gepackt werden, um Kosten zu sparen.

Deshalb und wegen des Wetters wird es sich ein bisschen hinziehen, bis der Mini-Skatepark auf dem gemeindlichen Grundstück zwischen der Graffitiwand an der alten Radlhalle und dem Zaun des Kindergartens St. Paul entstehen kann, so Janusz Rys. Und dann heißt es endlich: „Bahn frei!“

Sabine Schäfer