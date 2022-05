Sorge um Schülerzahl und Betreuung: Gesetzliche Vorgabe treibt Schulverband um – Nur noch 362 Schüler

Teilen

Nur noch 362 Schüler besuchen die Schule Erdweg (Archivbild) © Archiv

Erdweg – Rund drei Millionen Euro hat Erdwegs Kämmerin Daniela Tobler-Schäffler bis 2025 in den Finanzplan des Schulverbands Erdweg gestellt – bauliche Ansätze für die vom Staat im Jahr 2026 verpflichtend einzuführende nachschulische Betreuung für Grundschulkinder.

Erdweg: „Das wird uns einfach vorgesetzt, ohne Rücksicht auf die Kommunen“, ärgerte sich Erdwegs Schulverbandsvorsitzender Christian Blatt. Dabei sei noch nicht einmal sicher, welche Betreuungsform eigentlich vorgegeben wird. Erdweg habe eine sehr gut nachgefragte und sehr gut funktionierende Mittags- und Hausaufgabenbetreuung. Werde aber ein Hort oder gar der gebundene Ganztag gefordert, ist eventuell Schluss mit der Förderung der Mittagsbetreuung.

Ein Hort habe wenigstens nicht so viele Schließzeiten wie eine gebundene Ganztagsklasse, so Blatt. Die Eltern bräuchten für ihre Kinder nämlich auch eine Betreuung in den Ferien oder an Freitagen. Hinzu komme der jetzt schon gravierende Mangel an pädagogischen Fachkräften, der in Horten und gebundenen Ganztagsklassen auftrete.

Die Sorgen des Bürgermeister

Aber noch eine andere Sorge trieb Bürgermeister Blatt und Konrektorin Barbara Matzgeller in der Sitzung der Schulverbandsversammlung um: sinkende Schülerzahlen. So besuchten zum Stichtag 1. Oktober 2021 insgesamt 362 Buben und Mädchen die Schule Erdweg – 216 Grund-, und 138 Mittelschüler sowie einige Gastschüler. 68 Schüler kommen aus der Verbandsgemeinde Schwabhausen. 2020 waren es insgesamt 369, im Jahr 2002 nahezu 600 Schüler.

Problem: Verlust der Zweizügigkeit

Das Problem: Wenn es keine Zweizügigkeit mehr gibt, dann fällt auch jeweils der Ganztagszug weg – so passiert in der sechsten Klasse. Deswegen seien bereits zwei Schüler an die Mittelschule Indersdorf abgewandert, erklärte Barbara Matzgeller.

Haushaltsvolumen von 2,14 Millionen Euro

Ansonsten gab es bei der Vorstellung des Haushaltsplans 2022 des Schulverbands wenig außergewöhnliche Punkte. Der Gesamthaushalt ist mit 2,14 Millionen Euro um 100 000 Euro oder 7,9 Prozent höher als im vergangenen Jahr. Dies macht sich vor allem im Verwaltungshaushalt bemerkbar (1,908 Millionen Euro) und ist auf gestiegene Personal- und Energiekosten sowie eine höhere Pacht für die Dreifachturnhalle zurückzuführen. Die Pacht hat der Schulverband an die Gemeinde Erdweg zu zahlen.

Der Vermögenshaushalt schließt heuer mit 233 700 Euro ab und verringert sich damit um 45 200 Euro im Vergleich zum Vorjahr. Insgesamt umfasst der Vermögenshaushalt 2022 Investitionsausgaben in Höhe von 147 300 Euro. Dies beinhaltet Planungskosten für die nachschulische Betreuung (30 000 Euro), Möbelbeschaffungen (6500 Euro) und EDV-Einrichtung (11 200 Euro), Spielgeräte für den Pausenhof (7300 Euro), die Ausstattungen nach Medienplan (70 000 Euro) und die Umstellung auf Gas (15 000 Euro).

Die Schulverbandsumlage, also die Höhe des durch die sonstigen Einnahmen im Verwaltungshaushalt nicht gedeckten Bedarfs, beträgt insgesamt 445 000 Euro. Umgerechnet auf die 138 Mittelschüler ergibt sich pro Schüler ein Betrag von 3225 Euro. Für die Gemeinde Erdweg mit 70 Schülern ergeben sich damit 225 750 Euro, für die Verbandsgemeinde Schwabhausen mit 68 Schülern 219 300 Euro.

Der Schulverband muss in diesem Jahr keine neuen Schulden aufnehmen, der Haushalt wird vielmehr weiter konsolidiert. Zudem werden fast 53 000 Euro an Schulden getilgt, so dass der Schuldenstand zum 1. Januar 2022 rund 339 000 Euro betrug. Haushalts-, Stellen- und Finanzplan nahm die Schulverbandsversammlung einstimmig an.



Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Dachau finden Sie auf Merkur.de/Dachau.

Sabine Schäfer