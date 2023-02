Spektakuläre Einsätze der Feuerwehr Kleinberghofen

Die Geehrten: Natascha Baldauf, Kathrin Beineke, Marcus Baldauf und Stephanie Haßlacher (von links) wurden ausgezeichnet – sehr zur Freude von Bürgermeister Christian Blatt (Zweiter von links) sowie den Kommandanten Stefan Zielbauer und Marcus Niemtschke-Zielbauer. © Feuerwehr

Die Freiwillige Feuerwehr Kleinberghofen hat ein Jahr mit zahlreichen Einsätzen hinter sich, von denen einige außergewöhnlich waren.

Kleinberghofen - Kommandant Stefan Zielbauer und Vereinsvorstand Dirk Beineke begrüßten auf der Jahresversammlung neben Bürgermeister Christian Blatt auch rund 50 aktive und passive Mitglieder und ließen wissen, dass die Kleinberghofener Floriansjünger 2022 zu 32 Einsätzen gerufen wurden. Neben Einsätzen im Bereich der Technischen Hilfeleistung bei Verkehrsunfällen und Tierrettungen waren auch zahlreiche Brandeinsätze zu bewältigen.

Waldbrand gelöscht, 70-Jährige an Dachrinnen gerettet

Besonders zu erwähnen ist ein Waldbrand im März. Aufgrund der lang anhaltenden Trockenheit damals brannte es in einem Waldstück auf zirka 2500 Quadratmetern. Neben den Kleinberghofenern wurden Wehren aus dem gesamten Landkreis mit Tanklöschfahrzeugen alarmiert.

Ihren spektakulärsten Einsatz hatten die Kleinberghofener im Mai. Die Kräfte retteten einen 79-jährigen Mann, der bei Reinigungsarbeiten auf dem Dach seines Hauses in der Pfarrer-Moser-Straße abgerutscht und in sechs Metern Höhe an der Dachrinne hängen geblieben war.

„Die Ausstattung der Kleinberghofener Wehr mit einem neuen Löschfahrzeug seit 2019 und die damit zur Verfügung stehende Ausrüstung mit Löschwassertank und Atemschutz hat sich somit bereits mehrfach bewährt“, meinte Kommandant Zielbauer. Und wie wichtig „auch die Ausbildung in medizinischer Erstversorgung ist, zeigte sich unter anderem bei einem Verkehrsunfall und bei einem medizinischen Notfall, zu dem die Wehr auf der Rückfahrt von einem anderen Einsatz gerufen wurde“, fügte der Kommandant hinzu.

Großen Wert auf die Ausbildung gelegt

Deshalb legte die FFW Kleinberghofen mit ihren 34 aktiven Mitgliedern im vergangenen Jahr wieder großen Wert auf die Ausbildung. So gab es zwölf Monatsübungen und zusätzlich zehn Grundlagenübungen. Hinzu kamen noch Sonderübungen in den Bereichen Atemschutz, Motorsäge, Maschinisten und Erste Hilfe. Auch an der Gemeindeübung nahm die Wehr teil. Lehrgänge auf Landkreisebene wurden wie folgt absolviert: Atemschutzgrundlehrgang, Maschinisten-Grundlehrgang, ADAC-Fahrsicherheitstraining und Training im Einsatzfahrtensimulator.

Nach der pandemiebedingten Pause legten Mitglieder wieder eine Leistungsprüfung Wasser (Variante mit Atemschutz) erfolgreich ab.

Darüber hinaus machte die Wehr beim 50-jährigen Gemeindejubiläum und beim Feuerwehraktionstag der Gemeinde Erdweg mit. Somit ergaben sich laut Zielbauer 2433 ehrenamtliche Gesamtstunden.

Langjährige Mitglieder geehrt

Die Kommandanten und der Vorstand freuten sich darüber, dass einige Mitglieder der Feuerwehr an diesem Abend geehrt werden konnten: Kathrin Beineke und Stephanie Haßlacher für zehn Jahre aktiven Feuerwehrdienst, Richard Giercke und Silvia Kussmann für 20 Jahre Vereinsmitgliedschaft. Florian Attenberger, Marcus Baldauf und Natascha Baldauf wurden für ihren besonders selbstlosen Einsatz bei der Personenrettung im Mai geehrt.

Neues Team: der Vorstand der Feuerwehr Kleinberghofen mit zweitem Vorsitzenden Manuel Lenz, Jugendwart Ralf Lettenbauer, Vorstand Florian Benesch, Kassier Dirk Beineke und Schriftführerin Kathrin Beineke. (von links). Zur Wahl gratulierten Bürgermeister Christian Blatt (links) sowie Kommandant Stefan Zielbauer und zweiter Kommandant Marcus Niemtschke-Zielbauer (von rechts). © Feuerwehr

Jugendwart Ralf Lettenbauer berichtete, dass die Jugendfeuerwehr aktuell drei Mitglieder aufweist. Im vergangenen Jahr hielt der Nachwuchs zwölf Monatsübungen ab und organisierte ein Christbaumsammeln.

Kassier Manuel Lenz stellte den Kassenbericht vor. Die beiden Kassenprüfer Wolfgang Gaßdorf und Johann Seitz lobten Lenz’ Kassenführung und schlugen die Entlastung des bisherigen Vorstands vor.

Bei der anschließenden Neuwahl wurde Florian Benesch zum neuen Vorstand gewählt, da sich Dirk Beineke nach zehn Jahren an der Spitze des Feuerwehrvereins nicht mehr zur Verfügung stellte. Manuel Lenz wurde zum neuen zweiten Vorstand gewählt und Dirk Beineke zum neuen Kassier. Kathrin Beineke wurde als Schriftführerin wiedergewählt. Die Kassenprüfer für die nächste Amtszeit sind Wolfgang Gaßdorf und Patrick Hartwig.

Abschließend gab Kommandant Stefan Zielbauer einen Ausblick auf das kommende Jahr. Der Fokus, so ließ er wissen, „liegt hier klar auf dem 125-jährigen Jubiläum im Juni“!

