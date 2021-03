SpVgg-Chef sorgt sich trotz Sonderzuschuss

Corona bereitet auch den Sportvereinen im Landkreis Dachau große Sorgen. Weil der Gemeinde Erdweg ihre Vereine und eben auch die SpVgg am Herzen liegen, hat der Gemeinderat Hilfe zugesagt.

Erdweg – Bereits bei der Beschlussfassung über die jährlichen Zuschüsse hatte der Gemeinderat Erdweg die Bedeutung aller Vereine hervorgehoben und – wie bereits berichtet – die Zuwendungen einmütig abgesegnet.

Mit Corona habe sich nochmal eine verschärfte Lage ergeben, so Erdwegs Bürgermeister Christian Blatt in der jüngsten Sitzung. Man habe mit allen Vereinen regelmäßig Kontakt gehalten und es sei sogar Ende des vergangenen Jahres eine Zusammenkunft angedacht gewesen, um die Auswirkungen der Pandemie zu besprechen. Es habe zudem das Angebot bestanden, dass Vereine, die wegen Corona finanzielle Probleme haben, sich an die Gemeinde wenden könnten.

Ein persönliches Treffen konnte bislang immer noch nicht stattfinden. deshalb habe man bei allen Vereinen angefragt, ob tatsächlich finanzieller Bedarf (für 2020) besteht. Eine Rückmeldung kam von der Spielvereinigung Erdweg mit zehn Abteilungen und über 1000 Mitgliedern. Hier sei der finanzielle Rahmen wegen der großen Freiflächensportanlage und der Hallenmiete momentan entsprechend dünn. „Die gesamten Auswirkungen sind aufgrund der andauernden Pandemielage noch nicht absehbar. Und wir sprechen jetzt nur von 2020“, so der Gemeindechef.

Deswegen stellte er einen Corona-Sonderzuschuss in Höhe von 7500 Euro für die SpVgg in den Raum. Ohne Diskussion segnete das Gremium den Beschlussvorschlag einstimmig ab.

Heinz Rottmeier, Vorsitzender der SpVgg Erdweg, zeigt sich gegenüber den Dachauer Nachrichten sehr dankbar über die Finanzspritze, macht jedoch deutlich, warum er dennoch besorgt ist. Denn natürlich sei der Zuschuss nur ein Prozentsatz von dem, was man eigentlich an Geld benötigen würde.

Wenn man über das vergangene Jahr spreche, dann habe es eigentlich nur Ausfälle gegeben, so Rottmeier: keine Turniere, sprich keine Gelder aus Eintritten, kein Hawaiifest – die größte Einnahmequelle der SpVgg, die weggebrochen ist. Und das gleich zweimal, denn keiner der jährlich zwei Termine konnte stattfinden.

Demgegenüber stünden fixe Kosten, unter anderem für die Rasenpflege oder die Hallenmiete. Zum Glück, so der SpVgg-Chef, habe es im Prinzip kaum Vereinsaustritte gegeben. „Die Fluktuation ist eigentlich normal marginal“, erklärt Heinz Rottmeier.

Trotz der zum Teil nur geringen Möglichkeiten, Sport zu treiben, werde es jedoch keine Beitragsrückerstattungen geben“, betont Rottmeier zugleich. Es handele sich ja nicht um einen einzelnen Kurs, den man bucht, sondern um einen Vertrag mit einem Verein, „der nicht auf Honorarbasis arbeiten kann“. Die Beiträge hielten sich obenhin im Rahmen: Erwachsene zahlen pro Jahr 60 Euro – bei normalerweise vollen Leistungen.

Heinz Rottmeier: „Auch wenn wir 2020 mit einem blauen Auge davon gekommen sind, müssen wir schauen, wie es in diesem Jahr weitergeht.“

Sabine Schäfer