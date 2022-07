Spielvereinigung Erdweg hofft auf tragbare Lösungen beim Thema Hallenbelegung

Jede Menge Ehrungen gab es bei der Jahresversammlung der SpVgg Erdweg. Anwesend waren (von links): Josef Fuchsbichler, Max Heinrich, Josef Schegg, Rudolf Mader junior, Robert Reichel, Ulrich Gallus, Karl-Heinz Stiglmayr, Manfred Leitmeir, Michael Lutz, Katharina Koppitz, Josef Kneidl, Hildegard Krzikawski, Horst Kottermair, Heinz Rottmeier und Max Modlinger. © SpVgg

Bei der Hauptversammlung der SpVgg Erdweg zeigte sich: Noch sind einige Fragen beim Thema Hallenbelegung offen.

Von Sabine Schäfer

Erdweg – „Die vergangenen zwei Jahre waren geprägt von Verzicht“, fasste der Vorsitzende der Spielvereinigung Erdweg, Heinz Rottmeier, die Coronazeit zusammen, in der – neben vielen anderem – eben auch Sport kaum möglich gewesen sei. Verzichtet haben etliche hundert Mitglieder aber, wie so oft, auch auf die Jahresversammlung im Bürgerhaus Kleinberghofen (wir haben berichtet). Von den 1351 Mitgliedern (Stand 2021) nahmen gerade mal 35 teil.

Die Pandemie hat aber zumindest der Mitgliederzahl nicht geschadet. 2020 waren es 1329 Mitglieder, das Jahr zuvor 1379 – wobei der weibliche Anteil immer noch kleiner ist als der männliche, bedauerte Rottmeier. Der Chef der SpVgg lobte die gute Zusammenarbeit mit der Gemeinde Erdweg und bat die Mitglieder darum, den Vorstand in seiner Arbeit zu unterstützen. „Auch mir sind manchmal Grenzen gesetzt. Das ist nicht mein Verein, sondern unser Verein“, so Heinz Rottmeier.

Geärgert habe er sich über die „fehlerhafte Kommunikation“ mit dem Landratsamt Dachau, was die Neuverhandlungen der Verträge für die Nutzung der Sporthalle in Indersdorf betrifft. Es sei der Eindruck vermittelt worden, die Halle nicht mehr je Drittel zu vermieten, sondern nur noch die komplette Halle und volle Stunden. Hier hofft Rottmeier auf eine für alle Beteiligten tragbare Lösung.

Erdwegs Bürgermeister Christian Blatt sparte in seinem Grußwort nicht an Lob für alle, „die das Ganze am Leben erhalten“. Sportvereine seien eine „wirklich wichtige Sache für die Dorfgemeinschaften. Am großen Thema Sportplatzverlagerung werde die Gemeinde weiter arbeiten, „denn auf dem Gelände, wo wir jetzt sind, können wir baurechtlich nicht eingreifen“, sprich: Es kann dort keine Erweiterungen geben. Deswegen habe die Kommune Geld in die Hand genommen und 2019 Strukturpläne erstellt für alle weiteren Arbeiten in den Folgejahren. „Die Thematik Sportgelände hat Vorrang“, betonte der Gemeindechef mit einem Dank an den Vorsitzenden.

Erstmals will sich die Spielvereinigung Erdweg mit einer Satzungsänderung auch eine Geschäfts- und Finanzordnung geben, kündigte der zweite Vorsitzende Gerhard Schmidt an. Daran werde derzeit in einem Arbeitskreis gearbeitet, so wie man es bereits mit einer Ehren- und Jugendordnung gemacht habe.

Am Ende konnten wieder einmal Mitglieder für langjährige Treue ausgezeichnet werden. Diesmal war auch Vorsitzender Heinz Rottmeier dabei. Deshalb nahm sein Vize Gerhard Schmidt die Ehrungen vor. Jeweils eine Nadel mit Urkunde erhielten für 25 Jahre: Josef Fuchsbichler und Heinz Rottmeier; 30 Jahre: Michael Lutz; 40 Jahre: Katharina Koppitz, Hildegard Krzikawski und Manfred Leitmeir; 50 Jahre: Ulrich Gallus, Horst Kottermair, Rudolf Mader jun., Josef Schegg und Karl-Heinz Stiglmayr; 60 Jahre: Max Heinrich, Josef Kneidl und Max Modlinger.

Die Ehrungsnadel in Gold verlieh Schmidt an den früheren Badminton-Leiter Robert Reichel (wir haben kurz berichtet).