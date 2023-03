Schlechte Nachrichten bei Bürgerversammlung: Straße muss erneut aufgerissen werden

Bürgerversammlung in Eisenhofen: Der Raum im Wirtshaus Eisenhofen hätte noch Plätze für ein paar mehr Besucher gehabt. © Sas

Bei der ersten Bürgerversammlung für die Gemeinde Erdweg hatte Bürgermeister Christian Blatt nicht nur gute Nachrichten dabei.

Eisenhofen – Viele interessante Details hatte Erdwegs Bürgermeister Christian Blatt in seinem gut zweistündigen Bericht verpackt, den die Bürger aus Eisenhofen, Hof und vom Petersberg in der ersten Bürgerversammlung der Gemeinde hörten. Der Raum im Wirtshaus Eisenhofen hätte allerdings noch ein paar mehr der interessieren Besucher vertragen können.

So erkundigte sich Xaver Hachinger noch während Blatts Ausführungen zu den Arbeiten in der Glonntalstraße in Erdweg. Er fragte, ob bei einer geplanten Verlegung von Glasfaser die Straße erneut aufgerissen werden müsse. „Leider ja“, bedauerte der Gemeindechef. Denn als die Planungen für die Verlegung von Glasfaser liefen, sei noch nicht entschieden gewesen, ob und wann Glasfaser verlegt wird. Jetzt steht fest: Glasfaser kommt 2025 (siehe auch Bericht unten). „Mit dem jetzigen Wissen hätten wir anders entschieden. Aber damals war die Prämisse, Steuergelder, sprich Leerrohre, nicht einfach in den Boden zu versenken, wenn man nicht weiß, was davon am Ende gebraucht wird.“

Michael Arzberger schien die Neubesetzung der Rektorenstelle an der Schule Erdweg wichtig, die derzeit von Barbara Matzgeller geleitet wird. „Kann der Schulverband da ein bisschen Druck machen? Die Stelle ist doch derzeit gut besetzt“, meinte Arzberger. „Denselben Eindruck haben auch wir als Gemeinde, der Schulverband und die Eltern“, so Christian Blatt. Wie bereits berichtet, habe er sich im Namen des Schulverbands beim Schulamt und im Kultusministerium dafür eingesetzt, Barbara Matzgeller an dieser Stelle zu behalten. Doch obwohl er „sehr stark“ seine Meinung kundgetan habe, sei die Konrektorin in einem ersten Besetzungsverfahren am Beamtenrecht gescheitert. „Angeblich seien die Voraussetzungen nicht ausreichend gewesen, was das betrifft“, erklärte Blatt.

Andererseits könne es doch nicht sein, „dass die offensichtlichen Leistungen nicht so stark zählen, wie die Jahre als Beamter“. Jetzt könne sich Barbara Matzgeller in einem zweiten Verfahren noch einmal bewerben. „Wir hoffen, dass es diesmal so ausgeht, wie wir das alle wollen“, so Blatt.

Michael Arzberger erkundigte sich außerdem, ob bald einmal auch die Kapelle in Hof saniert wird. „Das steht im Maßnahmenkatalog“, betonte der Bürgermeister. Kleinberghofen sei natürlich schneller gegangen. Hier hatte ein Baum das Dach der Kapelle zerstört.

Sebastian Steuer fragte nach Ladestationen für mehr Elektromobilität. Hier verwies der Gemeindechef auf die März-Sitzung des Umwelt- und Energieausschusses, in der das landkreisweite Mobilitätskonzept diskutiert werde. Angedacht sei beispielsweise eine Ladestation am Bahnhof Erdweg. Andererseits wolle man keinen Parkplatz dort wegnehmen. Möglicherweise biete sich eine Stelle rund um das Rathaus an.

Julian Fiedler hat auf einer Online-Immobilien-Plattform das Grundstück „Schwibinger-Garten“ am Petersberg entdeckt und wollte wissen, was dort geplant ist. Blatt verwies darauf, dass es sich um ein Grundstück handele, das ein privater Investor gekauft hat. Dafür gebe es seit vielen Jahren einen Bebauungsplan. Was der Investor vorhabe, könne er nicht sagen.

