Motorrad aus Container gestohlen

Ein oder mehrere unbekannte Täter haben aus einem Container in Welshofen unter anderem ein Motorrad gestohlen. Es handelt sich um eine Honda Africa Twin mit in Deutschland einzigartigen Felgen. Der Diebstahl ereignete sich im Zeitraum vom Freitagnachmittag, 15. Dezember, bis zum Montagabend, 18. Dezember. Die Polizei und der 28-jährige Motorradbesitzer hoffen, dass sich Zeugen melden.

Welshofen– Die unbekannten Täter brachen einen der Container in Welshofen auf, die als Lagerschuppen genutzt werden. In den Containern befanden sich neben diversen Werkzeugen auch das Motorrad, das laut Polizei einen geschätzten Zeitwert von rund 11 500 Euro hat. Die Honda Africa Twin, Baujahr Anfang 2016, ist weiß-blau-rot. Sie war in dem Container über den Winter eingelagert. An der Touring-Maschine wurden wurden einige Umbauten vorgenommen, wie der 28-jährige Besitzer mitteilt. Vor allem an den Felgen dürfte das Motorrad zu erkennen sein: Es handelt sich um „Kineo-Felgen“, die aus dem Vollen gefräst wurden, und die in Deutschland laut Angaben des Motorradeigentümers „einzigartig“ sein dürften. Außerdem wurde die Auspuffanlage geändert und mit einem anderen Endtopf versehen sowie ein Stoßdämpfer der Firma Öhlins eingebaut. Der Eigentümer gibt den Wert des Motorrads mit 15 000 euro an, aufgrund der Anbauteile. Er hofft, dass er es wiederbekommt.

Bei einem zweiten Container konnten laut Polizei ebenfalls Aufbruchsspuren festgestellt werden. Hier scheiterte der Täter jedoch. Der Sachschaden an beiden Containern wird auf rund 50 Euro geschätzt. Die Polizei Dachau hat Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen sich unter Telefon 0 81 31/ 56 10 zu melden. dn