Werner Huhn ist gestorben

Unterweikertshofen – „Der Christkindlmarkt war sein Baby und der Schulhausverein seine Leidenschaft.“ Das sagt Julia Huhn über ihren Mann Werner, der nach kurzer und schwerer Krankheit im Alter von 73 Jahren im Kreise seiner Familie gestorben ist.

Werner Huhn ist 1986 nach Unterweikertshofen gezogen und hat sich von Anfang an in das Orts- und Gemeindeleben eingebracht. Er wurde unter anderem Mitglied im örtlichen Gartenbauverein, beim Braxenclub Langengern, beim FC Bayern Fanclub „Räuber Kneißl“ und war dazu lange Zeit im Vorstand des Veteranenvereins tätig. Zwölf Jahre lang – von 1990 bis 2002 – saß Werner Huhn außerdem für die Wählergemeinschaft Unterweikertshofen im Erdweger Gemeinderat.

Werner Huhn war bis November 1989 bei der Bundeswehr und schied als Oberstleutnant aus. Doch mit 44 Jahren wollte er noch nicht die Hände in den Schoß legen, sondern begann eine Schreinerlehre. „Da war er wahrscheinlich der Älteste in der Berufsschule“, so Julia Huhn, mit der er 32 Jahre lang verheiratet war. Nach Abschluss der Lehre hat er sogar eine kleine Werkstatt im Ort aufgemacht, in der er seinem Hobby frönen konnte, aber auch kleinere Schreinerarbeiten annahm. „Er hat immer das gemacht, was er wirklich wollte“, meint Julia Huhn. Ein anderes Hobby war das Dudelsack-Spielen. Daran war seine Frau schuld, die ihm zum 50. Geburtstag einen Kurs im Dudelsack-Spielen geschenkt hat. Von da an war Werner Huhn mit einer Dudelsackband bei etlichen Festen präsent.

1997 fand er, dass der Hof des Schlosses in Unterweikertshofen genutzt werden sollte und rief mit der Gräflich von Hundt’schen Forstverwaltung den dörflichen Christkindlmarkt ins Leben, der mittlerweile weit über die Landkreisgrenzen hinaus bekannt ist.

Auch das alte Schulhaus lag Werner Huhn am Herzen. Er war der Meinung, das Gebäude dürfe man nicht dem Verfall preisgeben, und gründete zusammen mit Wolf Dietrich Graf von Hundt, Anton Haas und Konrad Lechner kurzerhand den Schulhausverein mit der Wirtsstube „Zum Schuihaus“. Huhn wurde Schriftführer des Vereins und begann mit anderen freiwilligen Helfern, das alte Gebäude, das unter Denkmalschutz steht, zu sanieren und zu erhalten. „Er war ein herausragendes Beispiel dafür, wie man sich als Zugezogener in ein Dorf integrieren kann“, lobte Ernst Suppmair seinen einstigen Kollegen aus dem Erdweger Gemeinderat.

Werner Huhn wird nicht nur bei den Vereinen eine Lücke hinterlassen, sondern auch bei seiner Ehefrau, den erwachsenen Kindern Anna und Hannes sowie den drei Enkelkindern. Die Trauerfeier mit anschließender Urnenbeisetzung findet am Mittwoch, 20. März, um 10 Uhr im Friedhof Unterweikertshofen statt.

