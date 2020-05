Wohngebäude auf ehemaligem Reiterhof

Der ehemalige Reiterhof samt Nebengebäude des Schlosses Unterweikertshofen, wo früher die Christkindlmärkte stattfanden, soll für Wohnzwecke umgenutzt werden.

Erdweg – Den Aufstellungsbeschluss für diesen Antrag der Gräflich von Hundt’schen Forstverwaltung hat der Gemeinderat Erdweg bereits im Januar 2019 genehmigt (wir haben berichtet). In Anlehnung an den bestehenden Dreiseithof sollen hier drei Wohngebäude entstehen.

Der Gemeinderat hatte sich in seiner letzten Sitzung in alter Besetzung mit der Verlegung des Heizhauses zu befassen, das bisher innerhalb des Geländes stand. Im Zuge der weiteren Planung soll das Heizhaus außerhalb der Schlossmauer in Richtung Osten aufgebaut werden.

Die öffentliche Auslegung ergab dazu keine Bedenken, lediglich kleine Änderungen. So bat das Landratsamt unter anderem darum, abzuklären, inwieweit bestehende Bebauung südlich des St.-Gabinus-Weges beeinträchtigt wird. Allerdings konnte der zuständige Ingenieur zeigen, dass der erforderliche Mindestabstand zum Schloss selbst, zur Filialkirche und zu den Wohngebäuden eingehalten wird und somit keine Beeinträchtigungen durch Rauch, Schmutz oder Geruch entstehen.

Das Heizhaus wird eine Hackschnitzelheizung beinhalten, die die Wohnhäuser und das Schloss versorgen wird. Alle Anmerkungen werden nun in den Flächennutzungsplan eingearbeitet und die 17. Flächennutzungsplanänderung ausgelegt.

Sabine Schäfer