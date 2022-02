Viel geboten trotz Pandemie

Immer ein buntes Programm präsentiert die Jugendarbeit Erdweg, wie hier bei einem Abenteuer im Wald. © Jugendarbeit Erdweg

Erdweg – Im Sommer vergangenen Jahres übernahm Gemeindejugendpflegerin Katja Faig die Aufgaben von Janusz Rys, der sich in den Ruhestand verabschiedet hat. In der Januarsitzung des Gemeinderats Erdweg erstattete sie zum ersten Mal Bericht über ihre Arbeit, die einmal mehr von der Pandemie geprägt und eingeschränkt war.

Katja Faig ist Gemeindejugendpflegerin. © Jugendarbeit Erdweg

„Trotz des Corona-Lockdowns konnte die Jugendarbeit in Erdweg aber einige Projekte und ein sehr gutes Ferienprogramm verwirklichen“, betonte Faig. Im Mai wurde die mobile Skateanlage von Bürgermeister Christian Blatt und Pfarrer Marek Bula eingeweiht und eröffnet. Seitdem herrsche dort je nach Wetter reger Betrieb von Jugendlichen unterschiedlichster Altersgruppen. Es habe sogar schon ein schnell ausgebuchter Skatekurs mit Ben Isemann stattgefunden.

Eine weitere bauliche Attraktion ist die im Dezember eröffnete Calisthenics-Anlage beim Sportplatz. Sie wurde von einer Gruppe Jugendlicher geplant und in Kooperation mit dem Bauhof und einigen Ehrenamtlichen gebaut und eröffnet. Janusz Rys hatte es sich nicht nehmen lassen, hier auch noch einmal Hand anzulegen. Die letzten Tage vor den Sommerferien kam die mobile Spielekiste der kommunalen Jugendarbeit in die Schule Erdweg. So konnten die Kinder und Jugendlichen im jeweiligen Klassenverband die Spiele für ein bis zwei Schulstunden nutzen und auf dem Pausenhof gemeinsam spielen.

Das bunte und abwechslungsreiche Ferienprogramm reichte vom Skatekurs bis hin zum Schwarzlichtminigolf sowie einem Ausflug nach Jump-Town in Augsburg. Aber auch der Tag auf dem Pferdehof und das Abenteuer im Wald mit anschließendem Würstel grillen sowie das Oberbayerische Puppentheater waren ausgebucht, „und brachten den Kindern und Jugendlichen viel Freude“, ließ Katja Faig das Gremium wissen.

Im Oktober durfte sich die Jugendpflegerin über Verstärkung durch Christian Weber freuen. Er ist mit 20 Stunden für das Jugendzentrum mit eingesetzt. Ansonsten teilen sich Faig und Weber alle Aufgaben wie aufsuchende Arbeit und Freizeitprogramm oder Projekte. Zusammen eröffneten sie noch im selben Monat das Jugendzentrum Station 1 in Erdweg wieder.

Vorher hatte man zusammen gearbeitet: Das Juz bekam einen neuen Anstrich. Außerdem wurden Konzept und die Öffnungszeiten geändert. Eine Essgruppe wurde neu angeschafft, ein Sofa ausgetauscht, und es gab noch andere Überraschungen für die Jugendlichen. Auch eine neue Honorarkraft wurde für das Jugendzentrum gewonnen. Ihr Name ist Thea. Sie ist künftig während der Öffnungszeiten mit einem der Hauptamtlichen im Jugendzentrum, um mit den Jugendlichen Angebote zu definieren und auszuführen.

Gemeinsam mit den jungen Leuten wurde zudem eine neue Getränkekarte erstellt und ein Speisenangebot ausgearbeitet – für die Zeit nach den Beschränkungen. Hierzu gehören ein veganes Gemüsecurry mit Reis, aber ebenso Pommes und Currywurst. Geplant ist außerdem, einmal im Monat regional, gesund und frisch und gemeinsam mit den Jugendlichen zu kochen. Dabei will man Apps wie „to good to go“ oder Foodsharing nutzen, die darauf abzielen, Lebensmittel zu retten und ökologisches Bewusstsein zu lernen.

In den Herbstferien fanden ein Spielnachmittag und ein Kürbisschnitzen im Jugendzentrum statt. Zwei der Kürbisse konnten eine Zeit lang am Eingang des Jugendbüros im Rathaus Erdweg bewundert werden.

Die aufsuchende beziehungsweise die nachgehende Jugendarbeit nimmt in Erdweg einen großen Teilbereich der Gemeindejugendarbeit ein. Hierbei werden die Jugendlichen im Freien, an den Jugendplätzen, an den Sportplätzen oder am Bahnhofsgelände besucht und angesprochen. Es wird gefragt, wie es ihnen geht, was in der Schule gerade so läuft, ob sie Sorgen, Probleme oder Wünsche haben. Je nach Gesprächsverlauf und Bedürfnissen gewinnen die Jugendarbeiter damit Einblicke in die derzeitige Situation der Kinder und Jugendlichen mit der Option zu Beratung bei Sorgen und Nöten. „Bestenfalls werden die Kinder und Jugendlichen dann langfristig an das Jugendzentrum angebunden und können sich auf diese Weise einbringen und mitwirken“, erklärte Katja Faig.

Die gemeindliche Jugendarbeit wolle sich im Übrigen an der 50-Jahrfeier der Gemeinde Erdweg beteiligen. Außerdem steht die Jahresplanung an. Zwei Aktionen verriet Katja Faig schon: So wird es von 11. bis 14. April eine Jugendleiterfortbildung am Petersberg für Jugendleiter und -leiterinnen sowie Ehrenamtliche geben, und am 22. April einen Babysitterkurs für Jugendliche im Seminarraum im Wirtshaus am Erdweg. Ein buntes Ferienprogramm soll ebenfalls zusammengestellt werden. Heuer werde dieses wohl gemeindeübergreifend Ausflüge unter anderem ins Legoland in Günzburg beinhalten.

Ein weiterer großer Baustein ist die Kooperation mit der Schule Erdweg. Nachdem sich die Jugendarbeit dort bereits vorgestellt hat, können nun auch die ersten Klassen das Juz besuchen. Die Buben und Mädchen kommen mit Lehrern und bleiben je zwei Schulstunden. Auf diese Weise sich eine gute Zusammenarbeit mit der Schule entwickeln und die Kinder und Jugendlichen in das Jugendzentrum eingeführt werden.

Gefragt wurde in der Sitzung, ob die Jugendlichen Wünsche haben. Dies konnte Katja Faig bejahen. Immer wieder tauche die Frage auf, ob man das Juz nicht vergrößern könne oder einen Jugendplatz schaffen könne. „Das ist aber nichts Neues in Erdweg“, sagte Faig.