Die Jugend will die Gemeinde mitgestalten

Die Entwicklung der Gemeinde Erdweg liegt auch der Jugend am Herzen: Das zeigte sich bei der Jungbürgerversammlung, zu der rund 20 Jugendliche und junge Erwachsene – der Großteil zwischen 16 und 24 Jahren – gekommen waren.

Viele der Teilnehmer engagieren sich ehrenamtlich. Als Bürgermeister Christian Blatt (CSU) fragte, wer denn bei der Feuerwehr sei, schossen die Hände nach oben. Wie wichtig es den Jugendlichen ist, ihre Heimat mitzugestalten, wurde bei der abwechslungsreichen Diskussion nach Blatts Vortrag deutlich. Selbst scheinbar trockene Themen wie den Haushalt oder das Energiekonzept der Gemeinde sprachen die Jugendlichen an.

Besonders groß war das Interesse an dem neuen Sportgelände, das östlich der Bahnlinie entstehen soll. „Was genau ist dort geplant?“, fragte zum Beispiel Johannes Burth. Konkrete Zusagen konnte Bürgermeister Blatt ihm jedoch noch nicht geben. Bevor die Detailplanung starten kann, müssten erst noch Grundstücke erworben und die Finanzierung geklärt werden, sagte er. Auf jeden Fall sollen Flächen für die Spielvereinigung Erdweg, zum Beispiel für die Sportarten Fußball, Tennis und Stockschießen, errichtet werden. „Auch Multifunktionsflächen für die Öffentlichkeit und die Jugend sind geplant“, so Blatt.

Dort, wo der derzeitige Sportplatz ist, könnte Wohnbebauung entstehen, erklärte der Bürgermeister auf Nachfrage. „Die Flächen, die wir für Bauland nutzen können, sind in Erdweg sonst sehr begrenzt“, sagte er.

Die Entwicklung des Erdweger Ortsbildes war ein weiteres Thema, das die Jugendlichen beschäftigte. Der 15-jährige Felix Strixner aus Erdweg erkundigte sich zum Beispiel, was mit einem seit Jahren brachliegenden großen Grundstück in Erdweg passiert. „Seit ich geboren bin, ist es eine Bauruine mit viel Gerümpel“, sagte er. „Gibt es Pläne, das zu beseitigen?“ Hier musste Bürgermeister Blatt ihn jedoch enttäuschen. „Das Gelände ist in Privatbesitz“, erklärte er. „Wir können nicht einfach in das Eigentum eingreifen.“ Zwar habe die Gemeinde schon viele Gespräche mit dem Besitzer geführt. „Aber es ist sehr schwierig.“

Gleich mehrere Jugendlichen bemängelten außerdem ein fehlendes Zentrum in Erdweg. „Es ist der ungemütlichste Ortsteil in der Gemeinde“, findet zum Beispiel Julian Kolbinger (20). „Viele umliegenden Gemeinden wie Odelzhausen und Altomünster haben einen Marktplatz, das ist schöner“, pflichtete ihm Johannes Burth bei.

Bürgermeister Christian Blatt erklärte, dass es in vielen Orten, die sich über die Jahrhunderte langsam entwickelt haben, ein natürliches Zentrum gebe. „Erdweg aber ist funktionell gewachsen, so dass ein Mischgebiet mit Wohnungen und Geschäften entstanden ist“, sagte er. Es gäbe jedoch Überlegungen, zwischen Schule und Pfarrzentrum einen Platz zu gestalten. „Vielleicht können wir so etwas mehr Lebendigkeit ins Zentrum bringen“, hofft er.

Eine ganz andere Problematik sprach Sebastian Steuer (19) aus Eisenhofen an. Er schlug vor, am Bahnhof Erdweg zusätzlich zu den bereits angeschafften neuen Radelständern auch auf der anderen Seite Fahrradstellplätze einzurichten. Laut Blatt soll es im Zuge der Sportplatzverlegung eine neue Park-&-Ride- sowie eine Bike-&-Ride-Anlage geben. Steuer beschwerte sich außerdem über den Radweg zwischen Welshofen und Weikertshofen. „Zwischen Hof und Eisenhofen ist er nur zur Hälfte geteert“, berichtete er. „Auf dem Schotter fährt keiner, der ein besseres Radl hat.“ Der Weg sei eine Notlösung, so Christian Blatt. „Wir haben nicht alle Grundstücke bekommen.“

Der Bürgermeister gab den Jugendlichen am Ende ein Versprechen: „Wenn ihr Vorschläge, Kritik und Fragen habt, könnt ihr immer gerne ins Rathaus kommen!“