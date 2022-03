Wald wird Raub der Flammen

Teilen

2500 Quadratmeter mit Bäumen und Gras verbrannten, bis die Feuerwehr den Brand eindämmen konnte. © KFV DACHAU

Unter der anhaltenden Trockenperiode leiden Menschen, Tiere und Pflanzen. Und die Waldbrandgefahr steigt. Bei Kleinberghofen sind am Sonntag 2500 Quadratmeter Wald abgebrannt, die Polizei geht von fahrlässiger Brandstiftung aus.

Dachau/Kleinberghofen – Nahe Kleinberghofen sind am Sonntagnachmittag rund 2500 Quadratmeter Wald in Brand geraten. Das Feuer wurde frühzeitig entdeckt, teilt die Kreisbrandinspektion Dachau mit. Die Feuerwehren Kleinberghofen und Eisenhofen brachten es schnell unter Kontrolle. Eine Ausbreitung auf den umliegenden Wald wurde verhindert.

Gegen 14.45 Uhr hatte ein Zeuge auf dem Weg von Kleinberghofen in Richtung Neusreuth die Feuerentwicklung in den Jungbäumen bemerkt und gemeldet, wie das Polizeipräsidium Oberbayern-Nord mitteilte. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte waren keine Personen mehr vor Ort. Eine Fläche von zirka 2500 Quadratmetern mit Bäumen und Grasfläche waren schon verbrannt, bis die Feuerwehr den Brand eindämmen konnte.

Die Feuerwehren richteten einen Pendelverkehr und eine Schlauchleitung ein. © KFV

Zur Sicherstellung der Wasserversorgung wurde ein Pendelverkehr mit den mitalarmierten Tanklöschfahrzeugen der Feuerwehren Altomünster, Hebertshausen, Indersdorf, Schwabhausen und Unterweilbach eingerichtet. Von der Übergabestelle an der Flurbereinigungskapelle bei Neusreuth wurde das Löschwasser über eine rund 300 Meter lange Schlauchleitung zur Brandstelle im Wald gefördert. Nach Beendigung der Nachlöscharbeiten führten die Feuerwehren Kleinberghofen und Eisenhofen bis Mitternacht stündlich eine Brandnachschau mit der Wärmebildkamera durch.

Die Ursache für den Waldbrand sei noch unbekannt, so die Kreisbrandinspektion, doch aufgrund der wochenlangen Trockenheit seien Wälder, Flurflächen und Büsche einer großen Brandgefahr ausgesetzt. Die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck ermittelt. Nach jetzigem Erkenntnisstand gehen die Ermittler von fahrlässiger Brandstiftung aus. Der Sachschaden könne derzeit noch nicht genau beziffert werden.

In der Natur wirkt sich die Trockenheit auf das ganze Ökosystem aus. Auf die hiesigen Populationen hat die trockene Periode laut Dr. Ernst-Ulrich Wittmann, Vorsitzender des Jagdschutz- und Jägervereins Dachau, aber noch keine auffälligen Auswirkungen.

Auch der Kreisobmann des Bayerischen Bauernverbands, Simon Sedlmair, zeigte sich zuversichtlich: Vorausgesetzt es regnet in den nächsten Tagen, werden in der Landwirtschaft keine Schwierigkeiten erwartet.

An der Wetterstation Großberghofen der Landesanstalt für Landwirtschaft wurden im gesamten März nur 5,2 Liter Niederschlagsmenge pro Quadratmeter gemessen, bei sehr starker Sonnenintensität. Das ist extrem wenig. „Dem Boden fehlen 49 Liter Wasser“, so die Naturschutzbehörde am Dachauer Landratsamt in einer Pressemitteilung. „Da sich solche Wetterereignisse in den vergangenen 20 Jahren häufen, sind dies feste Anzeichen des bereits eingetretenen Klimawandels.“ Viele kleinere Fließgewässer und Zuläufe seien fast oder ganz trockengefallen. Die anhaltende Trockenheit mache sich auch in eigentlich von hohen Wasserständen geprägten Lebensräumen bemerkbar, wie beispielsweise im Weichser Moos. Insbesondere den heimischen Amphibien bereite die Wasserarmut große Probleme.

Mit der extrem niedrigen Niederschlagsmenge ist „einer der trockensten Monate der Geschichte“ zu verzeichnen, bestätigt auch Försterin Katharina Nauderer. Der Wassermangel sei auch für junge Pflanzen „Stress pur“, denn sie erreichen mit ihren kurzen Wurzeln noch nicht den niedrigen Grundwasserstand. Außerdem stelle der Borkenkäferbefall, der durch die Trockenheit begünstigt wird, ein Problem dar, so Nauderer.

Im Fall des Waldbrandes bei Kleinberghofen hofft die Polizei auf Zeugen. Personen, die Hinweise geben können oder Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0 81 41/61 20 bei der Kriminalpolizei in Fürstenfeldbruck zu melden.

ddddd

Die Polizei bittet Waldbesucher um besondere Vorsicht und Umsicht.

-Werfen Sie keine Flaschen weg; sie können durch den sogenannten Brennglaseffekt ein Feuer auslösen

-Werfen Sie niemals Zigarettenkippen aus dem Auto- oder Zugfenster

-Rauchen Sie nicht und entzünden Sie kein offenes Licht in Wäldern oder auf Wiesen

-Entzünden Sie kein offenes Feuer oder grillen im Wald oder in Wald-Nähe

-Waldränder sind durch die Einwirkung von Wind und Sonne besonders ausgetrocknet und damit gefährdet

-Parken Sie im Wald nur auf ausgewiesenen Flächen – auch heiße Auspuffrohre oder Katalysatoren können auf Wiesen einen Brand entzünden

Halten Sie Zufahrten und Wege für Einsatzfahrzeuge frei „ Falls Sie einen Waldbrand entdecken – auch wenn es sich noch um ein vermeintlich kleines Feuer oder Rauchentwicklung handelt: – 112 rufen