Ortstermin am Petersberg: Waldbauern in Sorge wegen neuem Gesetz

Waldbauern und Grüne beim Ortstermin: Leonhard Mösl (5.v.r) und seine Waldbauernkollegen diskutierten mit der Grünen-Bundestagsabgeordneten Beate Walter-Rosenheimer (5.v.l.) und anderen Kommunalpolitikern. © fr

Die Dachauer Waldbauern sind besorgt über das neue Gebäudeenergiegesetz (GEG), das ihrer Meinung nach der regionalen Wirtschaft schadet. Laut Leonhard Mösl, Vorsitzender der Waldbauernvereinigung, fühlen sich die Waldbauern durch das Gesetz „vor den Kopf gestoßen“. Deshalb stellten sie jetzt die Grünen zur Rede.

Petersberg – Für viele Menschen im Landkreis ist der Wald ein Ort der Ruhe und Erholung. Doch hinter grünen Bäumen und dichtem Unterholz verbirgt sich auch ein hartes Geschäft: Waldbauern wie Leonhard Mösl, Vorsitzender der Waldbauernvereinigung und ÖDP-Kreisrat, müssen ihre Wälder pflegen, um sie gesund und ertragreich zu erhalten. Keine leichte Aufgabe, denn sie haben nicht nur mit natürlichen Einflüssen wie Trockenheit oder Stürmen zu kämpfen, sondern allen voran auch mit dem Klimawandel. Aus diesem Anlass trafen sich am Mittwochabend einige Vertreter der Dachauer Waldbauern und Politiker in einem Wald am Petersberg, um lebhaft über die Entwicklungen in diesem Bereich zu diskutieren.

Denn die aktuelle Klimaentwicklung stellt Waldbauern vor große Herausforderungen. Laut Mösl rechnen viele von ihnen in den nächsten Jahren mit einem steigenden Holzaufkommen, vor allem von Energieholz. Dabei handelt es sich um Schadholz, das lediglich für die Energiegewinnung durch Verbrennung genutzt wird und mit dem sie keinen so hohen Preis erzielen können wie für Bauholz. Dabei stellt Mösl klar: „Wird dieses Schadholz nicht energetisch genutzt, verrottet es im Wald und setzt dabei die gleiche Menge CO2 frei.“ Zudem könne durch die Nutzung dieser „Abfall“-Rohstoffe der Einsatz fossiler Ressourcen wie Erdöl reduziert werden. Ein Kubikmeter Holz ersetzt beispielsweise rund 150 Liter Heizöl.

Grünen-Bundestagsabgeordnete Walter-Rosenheimer zeigt „Verständnis“

Doch die energetische Nutzung des Schadholzes soll durch die neuen Regelungen für energieeffiziente Gebäude stark eingeschränkt werden. Das neue Gebäudeenergiegesetz (GEG) verbietet ab 2024 Biomasseheizungen auf Holzbasis, beispielsweise Pellets-, Scheitholz- und Hachschnitzelheizungen, in Neubauten, um den Energieverbrauch in Deutschland zu senken und den Einsatz fossiler Energieträger zu reduzieren. Für die Waldbesitzer bedeutet dies einen enteignungsgleichen Eingriff in die energetische Nutzung ihres eigenen Rohstoffes. Nach Ansicht des Bayerischen Waldbesitzerverbandes verbaut die Bundesregierung damit nicht nur sinnvolle Absatzwege, sondern nimmt den Waldbauern auch wichtige Anreize, ihre Wälder zu pflegen und den Aufbau klimastabiler Wälder zu ermöglichen.

Um ihre Bedenken gegen die neuen Regelungen zu diskutieren, luden die Dachauer Waldbauern die Bundestagsabgeordnete Beate Walter-Rosenheimer (Grüne) und Teile der Kreistagsfraktion der Grünen zu einer Waldbegehung ein. Mösl stellte klar, dass „unsere Interessen nicht ausreichend berücksichtigt werden, und wir fühlen uns durch die neuen Regelungen vor den Kopf gestoßen“. Er befürchte die „Aushebelung der regionalen Wirtschaft“.

Der Ortstermin bot den Waldbauern die Möglichkeit, ihre Sicht der Dinge darzustellen und ihre Bedenken gegen die neuen Regelungen zu äußern. Walter-Rosenheimer war um einen offenen Austausch bemüht und zeigte „Verständnis für die Sichtweise der Waldbauern“. Weiterhin versprach sie, sich in Berlin um eine Kompromisslösung zu bemühen. Frederic Rist