Diskussion ums Windrad: Jetzt entscheidet das Verwaltungsgericht

Erst war von drei Windrädern im Buchwald die Rede, dann sollte keines gebaut werden. Doch nun wird im Buchwald gerodet. Der Verein „Unser Buchwald“ hegt aber die Zuversicht, den Bau stoppen zu können.

Welshofen – Auf der Homepage der WWS (Wust Wind und Sonne) ist das Projekt beschrieben: „Die Bürgerwindenergie Erdweg GmbH und Co. KG realisiert auf dem Gebiet der Gemeinde Erdweg die Errichtung und den Betrieb einer Windernergieanlage“, heißt es da. Die Planung, Errichtung sowie kaufmännische und technische Bertriebsführung obliegt der WWS.

Deren Geschäftsführer Erich Wust erklärt, seine Gesellschaft habe bereits zum dritten Mal eine spezielle Artenschutzprüfung für den Buchwald durchführen lassen. Dabei habe sich ergeben, dass der aktuelle Standort „nicht im Wirkbereich des Wespenbussards“ liege. Bei den beiden anderen Standorten, an denen ebenfalls Windräder entstehen sollten, sei dies nicht sicher. Deswegen seien diese Standorte „momentan nicht in Bearbeitung“, wie Wust erklärte.

Helmut Bayer vom Verein „Unser Buchwald“ hingegen betonte, der vom Verein eingesetzte Ornithologe könne viel besser belegen als der von WWS bestellte Gutachter, dass an mindestens zwei von drei Standorten beispielsweise der Rotmilan und der Wespenbussard vorkommen. Deswegen habe sich der Verein „Unser Buchwald“ an den Verein für Landschaftspflege- und Artenschutz in Bayern“ (Vlab) gewandt, der daraufhin Klage gegen das Landratsamt Dachau eingereicht hat. Zum einen wegen der Genehmigung des Windrads überhaupt, zum anderen wegen der Genehmigung des sofortigen Vollzugs, den die WWS beantragt hatte. Die Klage ist jetzt beim Verwaltungsgericht München anhängig und könnte eventuell noch in dieser Woche entschieden werden, so Helmut Bayer. Geht sie positiv aus, muss die WWS nicht nur den Bau stoppen, sondern sogar zurückbauen.

Durch eine kürzere Trasse soll das Windrad rentabel werden

Dass überhaupt das eine Windrad in Welshofen (im Besitz der Bayerischen Staatsforsten) gebaut und durch die Bürgerwindenergie Erdweg betrieben wird, liegt daran, dass der Anschlusspunkt und die Trasse verändert wurden. Anschlusspunkt ist nicht mehr Odelzhausen, sondern Oberhandenzhofen an der Mühle. Dadurch werde das Windrad nun wieder rentabel, so Jürgen Böckler von der Bürgerwindenergie Erdweg, die schon liquidiert werden sollte.

Erich Wust versicherte, dass bei dem Projekt weniger gerodet werde als genehmigt wurde. Lediglich der Kurvenbereich in der Straßenzufahrt müsse für den Antransport der Rotorblätter etwas aufgeweitet werden. Zudem werde an anderer Stelle wieder eins zu eins aufgeforstet. Wust bezeichnet die Rodungsarbeiten als „ökologische Aufwertung“ mit dem „Charme, dass hinterher statt der Mono- eine Mischkultur entstehe“, die viel besser für das Klima sei.

Helmut Bayer widerspricht Wusts Behauptung, es handele sich fast ausschließlich um Fichten. Der Buchwald sei im Gegenteil ein nicht einheitlicher Wald mit vielfältigen Tierarten. „Sonst würde der Wald nicht Buchwald heißen“, so Bayer.

Erich Wust verweist darauf, dass seine Firma, die in Mittelfranken ansässig ist, bisher 80 Bürgerwindanlagen errichtet habe. Die Wertschöpfung solle in jedem Fall der Gemeinde zugute kommen, versichert der Unternehmer. Auch der Betriebssitz soll in der Kommune verbleiben. Wichtig sei es der WWS auch gewesen, dass die Gemeinde in der Gesellschaftserversammlung vertreten ist und alle Informationen erhält.

Das Thema Nachhaltigkeit und ökologische Stromgewinnung sehen Wust und Bayer ebenfalls unterschiedlich. Angesichts der massiven Rodungen für Braunkohleabbau im Hambacher Forst erklärt Erich Wust, dass man mit dem heutigen Wissen, wie schädlich Braunkohle sei, gar nicht über diese Art der Energiegewinnung nachdenken solle. Helmut Bayer sieht es differenzierter: An windkräftigen Tagen könne man Strom aus Windparks sogar ins Ausland verkaufen, an windschwachen Tagen sei man aber froh, dass es noch Kohlekraftwerke gibt. Er sieht den Sofort-Ausstieg der Bundesregierung aus der Kernenergie im übrigen als großen Fehler an. „Das hätte man nur Zug um Zug machen dürfen.“ Grundsätzlich sei weder er, noch der Verein mit 123 Mitgliedern fast aus dem ganzen Landkreis, nicht gegen Windkraft. Aber es müsse faire Standort-Prüfungsverfahren geben.

Möglicherweise wird bald ein Baukran mit 150 Metern Höhe anrücken. Doch der Eingriff soll laut Erich Wust „so gering wie möglich gehalten werden.“ Sabine Schäfer