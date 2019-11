Windrad im Buchwald geht in Nachtbetrieb

Seit April ist es betriebsbereit, seit wenigen Tagen dreht es sich: das Windrad im Buchwald bei Welshofen. Das Gericht hat den Betrieb in der Nacht zugelassen: wenn die Vögel schlafen.

Welshofen - Das Windrad im Buchwald bei Welshofen dreht sich – zumindest zeitweise. Das bestätigte Stefan Paulus, Projektentwickler des Unternehmens „Wust – Wind und Sonne“, dem die Betriebsführung des Windrads obliegt. Der Bayerische Verwaltungsgerichtshof habe vorläufig den Betrieb zur Nachtzeit zugelassen, heißt es in dem Beschluss vom 24. Oktober. Denn wenn es dunkel ist, fliegen keine Vögel und es bestehe daher auch kein Tötungsrisiko, wie der Verein für Landschaftspflege und Artenschutz in Bayern als Grund für seine Klage angeführt habe. Die Entscheidung wurde der Firma Wust am 31. Oktober zugesandt. Seitdem dreht sich das Windrad, allerdings zu unterschiedlichen Zeiten. Denn wann Nacht ist, bestimmt ein so genannter astronomischer Kalender, dessen Sensoren das Windrad einschalten, sobald die Dämmerung hereinbricht. Eine feste Größe gibt es jedoch: Das Windrad darf sich erst 40 Minuten nach Sonnenuntergang drehen und muss 40 Minuten vor Sonnenaufgang wieder still stehen. Momentan seien Teams des Herstellers vor Ort, die alles einstellen, so Stefan Paulus. Er sieht nun auch die Chance, dass das Windrad, das seit April betriebsbereit ist, ganz ans Netz gehen kann.

