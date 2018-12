Nadine Winterholler verschenkt Zeit mit ihrem Pferd

Nadine Winterholler (21) will zu Weihnachten Zeit mit ihrem Pferd Camplage verschenken. An Kinder von Familien, die sich Reiten nicht leisten können.

Erdweg/Zillhofen– Nadine Winterholler (21) will zu Weihnachten Zeit mit ihrem Pferd Camplage verschenken: „Ich würde mich freuen, wenn sich Familien melden, die sich keine Reitstunden – geschweige denn ein Pferd – für ihr Kind leisten können oder unverschuldet in Not gekommen sind“, sagt die Erdwegerin.

Seitdem sie denken kann, reitet Nadine Winterholler: „Ich hab mit etwa zwei oder drei Jahren angefangen.“ Ihr Wallach Camplage steht im Reitstall in Zillhofen. „Mein Pferd zaubert mir jeden Tag ein Lächeln ins Gesicht“ – genau das möchte sie auch Kindern zwischen sechs und 13 Jahren aus bedürftigeren Familien ermöglichen. Denn ein tragisches Schicksal in ihrem Freundeskreis hat ihr klargemacht, dass Gutes tun wichtig ist: „Der Verlobte einer guten Freundin ist krebskrank“, erzählt sie. Deshalb hat ihre Freundin eine Spendenaktion für ein Kinderhospiz organisiert: „Danach habe ich überlegt: Was kann ich denn noch Gutes tun, als nur Geld zu spenden?“

Nadine Winterholler, beruflich ist sie Versicherungsagentin, fragte sich: „Was ist das Wertvollste in meinem Leben?“ Prompt fiel ihr ein: „Klar, die Zeit. Und das zweitwertvollste? Mein Pferd.“ Also versuchte sie die beiden Dinge zu verbinden. Und veröffentlichte einen Beitrag im sozialen Netzwerk Facebook, dass sie Zeit mit ihrem Pferd an Kinder aus Familien verschenken will, die finanziell weniger gut aufgestellt sind.

Angst müsse niemand haben, sagt sie, denn: „Camplage ist einfach super brav, da habe ich überhaupt keine Angst, dass da etwas schieflaufen könnte“, und sie ergänzt: „Es geht einfach darum, einmalig schöne Stunden in der Weihnachtszeit zu verbringen. Manche Kinder sind ja schon froh, wenn sie ein Pferd streicheln können.“

Ihr Camplage ist ein Bayerisches Warmblut und sechs Jahre alt: „Ich könnte mir vorstellen, dass wir ihn zum Beispiel zusammen füttern, putzen, mit ihm spazierengehen und sich das Kind vielleicht mal draufsetzen darf, wenn es sich einigermaßen draufhalten kann.“

Wer Interesse hat, bei dem Wallach im Reitstall in Zillhofen vorbeizuschauen, schickt bis Donnerstag, 27. Dezember, eine Mail an nadine_winterholler.psv@ gmx.de und erklärt darin, warum das eigene Kind die Zeit geschenkt bekommen soll. Nadine Winterholler sucht sich dann ein bis zwei Kinder darunter aus.