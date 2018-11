Erdweg soll einen Seniorenbeauftragten bekommen 

Er oder sie soll Ansprechpartner und Kümmerer sein. Daher hat sich der Gemeinderat Erdweg einstimmig für einen Seniorenbeauftragten entschieden und einem Leitbild zugestimmt.

Erdweg – Der Landkreis und so manche Kommune hat einen Seniorenbeirat, die Gemeinde Erdweg möchte neben der Seniorenreferentin im Gemeinderat, Maria Braun, noch einen Seniorenbeauftragten installieren. Der- oder diejenige soll nicht nur die Interessen von Senioren in der Gemeinde vertreten, sondern unter anderem auch Berater und Unterstützer der Kommune in allen Fragen sein, die die Belange von Senioren betreffen.

Nach Bedarf und Absprache mit Bürgermeister und Gemeinderat kann der Seniorenbeauftragte über die eigene Arbeit berichten und auch Arbeits- und Projektgruppen bilden.

Die Handlungsfelder reichen von der kommunalen Entwicklung über das Thema Wohnen, Gesundheit und Soziales bis hin zu Kultur, Sport, Bildung, Verkehr und Mobilität. Vernetzungen beispielsweise mit dem Seniorenbeirat des Landkreises oder der Pfarreien sind angedacht. Der Seniorenbeauftragte erhält eine Aufwandsentschädigung von 500 Euro. Nur, eine geeignete Person muss erst gefunden werden. „Macht Mundpropaganda“, forderte Bürgermeister Christian Blatt das Gremium daher auf.

Einen Behindertenbeauftragten gibt es mit Markus Steiner schon. Und der macht weiter. Auch er bekommt jetzt ein Leitbild an die Hand. „Damit wollen wir den Beauftragten einen gewissen Stellenwert geben, so Blatt.

Rubriklistenbild: © picture alliance/dpa / Felix Kästle