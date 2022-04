Rebranding: Das bayerische Modelabel Bavarian Couture nennt sich ab jetzt Strawanza®

Die Geschwister Laura und Christoph Forstner von Strawanza sind sehr naturverbunden. © Strawanza – Bavarian Couture

Die erfolgreiche Modemarke Bavarian Couture aus dem Dachauer Landkreis heißt nun Strawanza – Bavarian Couture. Die frechen bairischen Sprüche, das Markenzeichen des jungen Labels, bleiben erhalten.

Es ist schon ein Wagnis, eine eigene Firma zu gründen. Noch dazu in ganz jungen Jahren. Das Schwabhausener Geschwisterpaar Laura und Christoph Forstner ist dieses Wagnis eingegangen. Vor zehn Jahren ging’s los, da war sie 17 und am Gymnasium und er 18-jähriger Berufsschüler.

So fing es an: Lustige, freche Sprüche auf Bairisch

Die Idee hatte Christoph: Er ließ T-Shits mit Mundart-Sprüchen bedrucken, lustige oder freche Gsatzl und Redensarten auf Bairisch. Der Name „Bavarian Couture“ sollte nur zur Einordnung dienen. Noch bevor man sich auf einen eigenständigen und eingängigen Titel einigen konnte, setzte die Marke bereits bayernweit zum Höhenflug an. Sprüche wie „Die mim Huat san guad“ (der erste) und „Schmusen warad jetzt schee“ oder, schon etwas internationaler, „Girls just wanna have a Gaudi“, in feschem Design – dafür ist Laura zuständig, inzwischen studierte Mediengestalterin – das kam von Anfang an gut an.

Aus Bavarian Couture wird Strawanza

So gut, dass Nachahmer und Trittbrettfahrer nicht lange auf sich warten ließen. In den letzten Jahren schossen unzählige kleine Onlineanbieter empor, die Produkte mit bayerischen Sprüchen anboten. Laura und Christoph verfolgten ein langfristigeres Ziel: ihr T-Shirt Business zu einer wirklichen Marke mit eigener Markenidentität aufzubauen.

Um sich nun von der Konkurrenz und dem verwässerten „Bavarian“-Begriff abzusetzen, war ein neuer, griffiger Markenname notwendig. Und der wurde nach langen Vorbereitungen im September 2021 eingeführt: Strawanza. „Der Name Strawanza vereint vieles für uns“, sagt Christoph. „Da steckt das bayerische Strawanzen drin, für immer auf der Roas, umtriebig, freiheitsliebend, abenteuerlustig.“ „Aba es klingt a gmiatlich“, ergänzt Laura. Und fast schon pikant italienisch, bei entsprechender Betonung. Passend zum Spruch „Bazi di Bavaria“. Dabei wollen die beiden als Marke nicht „Die Strawanza“ sein, sondern der Markenname ist ein eigenständiges „Strawanza“.

Shorts, Beanies, Stirnbänder mit Breznherz-Logo

Neben T-Shirts gibt es bei Strawanza Sweatshirts, Hoodies und Shorts in allen Farben und Größen. Alles entspannt und trotzdem modisch. „So wie unsere Kunden“, betont Christoph Forstner. Für die kalte Jahreszeit gibt es Beanies und Stirnbänder, farblich abgestimmt auf die Oberbekleidung und bestickt mit dem bekannten Logo der Schwabhausener: Einer Brezn in Herzform, genannt Breznherzal.

Von der Bavarian Couture haben sich die Schwabhausener aber nicht verabschiedet, die Bezeichnung wurde nur hintenangestellt. Denn das Bajuwarische bleibt das bestimmende Thema ihrer positiv besetzten, lebensbejahenden Mode. Ganz nach dem Motto „Sonna im Herzen, Schmarrn im Kopf“.

Zeitgeist ist wichtig

In den vergangenen Jahren haben sich freilich auch die Sprüche geändert. Es sind viel mehr eigene Kreationen dazugekommen, die sich am Zeitgeist orientieren, wie „Biergarten-Life Balance“ oder „wer nia furt kummt, kummt a nia hoam“. Für alle, die sich nach Freiheit und Natur sehnen. Die Ideen kommen Christoph oft unter der Dusche. Laura „schaut drauf, dass es nicht zu wild und kitschig wird und kümmert sich um die Designs“, erklärt Christoph Forstner. Strawanza ist 100 Prozent Teamwork. Laura und Christoph kümmern sich immer noch zu zweit um Design, Vertrieb und Marketing. Produktion, Lagerhaltung und Versand sind an einen externen Partner in der Nähe von Ingolstadt outgesourct, wo sich bis zu fünf Mitarbeiter um die Prozesse kümmern.

Die gesamte Strawanza Kollektion verwendet nachhaltige Materialien. Die T-Shirts sind aus 100% fair gehandelter Bio-Baumwolle und werden in Deutschland bedruckt, bestickt und veredelt. Die Rohmaterialien werden von einem belgischen Fairware-Händler eingekauft, der eigenständige, hochzertifizierte Fabriken in Indien und Bangladesch betreibt. Bei den Kopfbedeckungen wird schon komplett auf die Produktion in Deutschland gesetzt, so werden Stirnbänder und Mützen in Bayern gestrickt. Verpackt wird ohne Plastik und versendet wird klimaneutral mit DHL GoGreen. Laura und Christoph wissen, dass es noch ein langer Weg ist bis zu einer komplett nachhaltigen Produktion, aber den wollen sie bestreiten.

Unternehmenskontakt

Strawanza® - Bavarian Couture

Bavarian Couture GmbH | Ringstraße 36 | 85247 Schwabhausen

Tel: +49 1590 1887284 | Geschäftsführer: Christoph Paul Forstner

servus@strawanza.de | www.strawanza.de

Instagram

Youtube