Erneute Premium-Auszeichnung für Küchen Necker

Das Team von Küchen Necker in Markt Indersdorf hat allen Grund zur Freude: Zum 18. Mal in Folge erhielt man die Auszeichnung 1a-Fachhändler für besondere Qualitäten.

Küchen Necker in Markt Indersdorf erhält zum 18. Mal in Folge 1a-Auszeichnung für besondere Qualitäten und freut sich über die erfolgreiche Bestätigung des Leistungsprofils.

Markt Indersdorf – So ein Premium-Gütesiegel bekomme man nicht im Vorbeigehen, versichert Geschäftsführer Georg Necker. Er hat das Unternehmen 1989 zusammen mit seiner Frau Katharina gegründet. 1992 zog man in die eigenen Ausstellungsräume, seit knapp 20 Jahren sind auch die Töchter Sabine und Stephanie fest im Betrieb verankert. Auf Freundlichkeit, exzellenten Kundenservice, individuelle und fachkundige Beratung sowie Top-Qualität in allen Bereichen legt das Familienunternehmen immer schon größten Wert. „Das zahlt sich aus“, freut sich das Team von Küchen Necker. Bei der Auszeichnung zum 1a-Fachhändler, verliehen von Europas größtem Brancheninformationsdienst, markt intern, werden die Kunden in das Prüfungs- und Auszeichnungsverfahren stets mit einbezogen: Mit ihrer Unterschrift zeigen sie an, dass sie mit den Leistungen zufrieden sind.

Nicht auf den Lorbeeren ausruhen

+ Die Urkunde „Auszeichnung zum 1a-Fachhändler Küchen 2023“ von markt intern © Küchen Necker

„Als mittelständisches Unternehmen darf man nicht ruhen oder bequem werden, um sich von Mitbewerbern abzuheben“, weiß Stephanie Necker. Umso wichtiger sei es, die Kundennähe zu behalten und in der Service-Qualität nicht nachzulassen. Dass das gelungen ist, bekam das Küchen-Necker Team nun von markt intern ein weiteres Mal bestätigt: „Wir wurden nach den Kriterien Freundlichkeit, Kompetenz, Qualität, Service und Individualität bewertet und ausgezeichnet“, so Sabine Necker. Auch der Einsatz neuester Planungssoftware sowie die Geräteeinweisung und Kochvorführungen wurden bei der Auszeichnung lobend erwähnt.

Küchen Necker verabschiedet langjährigen Mitarbeiter

Treue Mitarbeiter zu finden, war noch nie einfach. So sieht es die Geschäftsleitung von Küchen Necker mit einem lachenden und einem weinenden Auge, dass ihr langjähriger Mitarbeiter, Markus Hofmann, sich in den Ruhestand verabschiedet. Lachend, weil er sich die Rente wohlverdient hat und sich nun auf die freie Zeit mit seiner Familie freuen darf. Weinend, weil das Unternehmen mit ihm einen sehr geschätzten Kollegen verliert. „Mit seiner Genauigkeit in der Küchenmontage prägte der gelernte Elektriker Markus Hofmann die Qualität unserer Montageleistung“, würdigt ihn Georg Necker. „Wir danken ihm für seinen unermüdlichen Einsatz im Unternehmen und wünschen ihm das Beste.“

Das Montageteam ist mittlerweile auf acht Monteure angewachsen. Sie kümmern sich neben dem Einbau der Möbel und Küchengeräte auch um die Montage der Arbeitsplatten. Auch das gehört zum Leistungsspektrum von Küchen Necker. Zur Auswahl steht zum Beispiel die Keramikarbeitsplatte „Calacatta“. „Sie ist ein optisches Highlight in der Küche“, erklären Stephanie und Sabine Necker. Sie sind in der Küchenwelt ihrer Eltern aufgewachsen und wissen genau, worauf es ankommt: „Die ‚Calacatta‘ hat eine markante, trotzdem unaufdringliche Oberflächenstruktur. Die porenlose Oberfläche ist flecken- und säureunempfindlich, weitgehend kratz- und schnittfest, sehr hygienisch und pflegeleicht.“

Die Ausstellung gibts es nun auch als virtuellen 360 Grad Rundgang

Wer neugierig auf die Ausstellungsräume von Küchen Necker ist, kann neuerdings über einen virtuellen 360-Grad-Rundgang bequem von zu Hause einen kleinen, informativen Einblick in die 20 Küchen des Unternehmens in Markt Indersdorf erhalten. Verteilt auf drei Stockwerke gibt es kreative Küchenplanungen mit namhaften Elektrogeräten, einen Hauswirtschaftsraum, Bäder, Garderoben und Essgruppen zu entdecken. Der Rundgang ist über diesen Link oder über die Standort-Nadel bei Google Maps zu finden.

Trend-Küchen bei Küchen Necker: Industrial Look ist in

+ Der angesagte Industrial Style verwandelt eine Küche in ein modernes Loft. © Küchen Necker

Der angesagte Industrial Style verwandelt eine Küche in ein modernes Loft. Dabei werden vornehmlich Materialien verbaut, die man aus der Industrie kennt und in Fabriken sieht (Kupfer, Messing und dunkles Metall, Hartholz). Altes wird neu genutzt und bekommt im Sinne des Upcyclings (Aufwerten von gebrauchtem Material) eine neue Funktion. Der Einsatz von rohen, kühlen Oberflächen in Kombination mit einer wohnlich gestalteten Atmosphäre erzeugt dabei einen besonders spannenden Kontrast.

+ Der angesagte Industrial Style verwandelt eine Küche in ein modernes Loft. © Küchen Necker

