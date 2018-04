Motorradfahrer bei Unfall in Eschenried leicht verletzt

Ein Motorradfahrer ist bei einem Unfall am Donnerstagnachmittag in Eschenried leicht verletzt worden.

Eschenried - Gegen 16.45 Uhr war ein 52-jähriger Olchinger am Donnerstag mit seinem Ford in Eschenried auf der Straße Am Kurfürstenweg in Richtung Münchner Straße unterwegs. An der dortigen Kreuzung missachtete er das für ihn geltende Stoppzeichen und fuhr in die Kreuzung ein. Ein ebenfalls 52-jähriger Germeringer, der mit seiner Kawasaki auf der vorfahrtsberechtigten Münchner Straße in Richtung Gröbenried fuhr, konnte nicht mehr ausweichen und prallte gegen den Pkw. Der Kradfahrer stürzte und verletzte sich leicht. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von 9000 Euro.

dn