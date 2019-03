Schneeglätte: Autos krachen in Zäune

Gleich zwei Autos sind am vergangenen Montagvormittag bei Eschenried in Zäunen gelandet.

Eschenried - Nach Informationen der Polizei Dachau fuhr eine 24-jährige Frau aus Altdorf mit ihrem Opel auf der Münchner Straße in Richtung Dachau. In einer Rechtskurve kam sie aufgrund schneeglatter Fahrbahn auf die Gegenspur. Dort kam ihr der Toyota einer 36-jährigen Karlsfelderin entgegen. Um einen Frontalzusammenstoß zu verhindern wichen beide Frauen nach rechts aus und prallten mit ihren Fahrzeugen abseits der Straße gegen Zäune. Die Frauen blieben unverletzt, an den nicht mehr fahrbereiten Pkw entstand Sachschaden in Höhe von etwa 5000 Euro.