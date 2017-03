Gastank drohte zu explodieren

In Erlbach drohte am Donnerstagabend eine Gasexplosion: Ein Flüssiggastank in einem Garten war laut Polizei so aufgeschwemmt, dass die Zuleitungen zu reißen drohten. Die Anwohner wurden in Sicherheit gebracht. Gegen Abend konnte eine Fachfirma Entwarnung geben.

Erlbach - Alarm am Donnerstagabend in Erlbach: Ein Gastank drohte gegen 19 Uhr zu explodieren. Der Flüssiggastank mit einem Fassungsvermögen von 10000 Litern, der im Garten eines Hauses in Erlbach, Gemeinde Weichs, stand, war laut Polizei durch den starken Regen aufgeschwemmt worden. Dadurch drohten die Zuleitungen zu reißen. Zur Sicherheit wurden die Häuser im Umkreis von 350 Meter geräumt. Die Anwohner wurden derweil in Bussen der Feuerwehr Weichs versorgt. Die Feuerwehren aus Dachau, Weichs und Indersdorf, sowie eine Fachfirma überprüften den Gastank und sicherten ihn. Schon bald konnte Entwarnung gegeben werden und die Anwohner kehrten in ihre Häuser zurück.

