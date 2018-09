Fahnenweihe beim Madlverein: So was hat Deutenhausen noch nicht erlebt

Es war der längste Festumzug, den das kleine Deutenhausen je erlebt hat – und vielleicht jemals erleben wird. Rund 100 Vereine ließen es sich nicht nehmen, bei der Fahnenweihe des Madlvereins dabei zu sein. Es waren vor allem auch viele junge Leute, die mitfeierten.

Deutenhausen – Ein großer Tag für Deutenhausen und überschwängliches Lob und Bewunderung für den Madlverein Deutenhausen, der zur Fahnenweihe rund 100 Vereine eingeladen hatte. Unterstützt wurden die Mädchen bei der Ausrichtung des Festes von Freunden und Verwandten, den Deutenhausenern, den ortsansässigen Vereinen und dem Patenverein aus Überacker.

Ein elfköpfiger Festausschuss hatte in unzähligen Sitzungen die Vorbereitungen getroffen. Und die Wallfahrt nach Andechs mit der Bitte um schönes Wetter trug Früchte. Der Himmel strahlte. Seinen „Respekt“ zollte auch Pfarrer Albert Hack im Festgottesdienst den „mutigen“ Madln für „die Stärke und das Durchsetzungsvermögen“, um ein solches Fest zu wagen.

Mit dem Apfelbaum auf der Fahne, der für Deutenhausen stehe, „zeigt Ihr, dass Euch Eure Heimat wichtig ist“, und das gewählte Symbol der Bavaria stehe für Kraft und Mut. „Nun seid Ihr ein gleichberechtigter Partner in der Dorfgemeinschaft und könnt Flagge zeigen.“

Nicht nur die Fahnenweihe an sich sei etwas Besonderes, so Pfarrer Albert Hack, sondern auch, dass so viele junge Leute bei dem Festakt anwesend waren, darunter der Madlverein Überacker, der die Patenschaft übernommen hatte.

Musikalisch stimmungsvoll gestalteten den Festgottesdienst, den Pfarrer Hack mit Diakon Hans Steiner und Diakonanwärter Robert Scheingraber zelebrierten, der Chor Auftakt und Mitglieder der Amper-Musikanten Bergkirchen. Die Fahnenbänder des Patenvereins aus Überacker, der Fahnenmutter Martina Röder, des Festausschusses und der Spender wurden zu dem Salut der Lauterbacher Böllerschützen an die Fahne geheftet.

Bürgermeister Simon Landmann erinnerte sich in seinem Grußwort daran, als „25 bildhübsche Madln“ bei ihm erschienen seien, damit er die Schirmherrschaft für die Fahnenweihe übernehme. Er lobte die bisher schon gezeigten Aktivitäten des jungen Vereins, der erst 2012 gegründet wurde, und freute sich, dass sich mittlerweile auch Mädchen aus anderen Teilen der Gemeinde Bergkirchen angeschlossen hätten. Als Geschenk überreichte er einen Scheck.

Früh am Morgen hatte das Fest mit Weckruf und Empfang der Vereine begonnen, und nach dem offiziellen Teil war der Tag noch lange nicht zu Ende. Denn es folgte zunächst nach dem Mittagessen die Aufstellung des immens langen, bunten Festzugs. In Anbetracht der fast 100 teilnehmenden Vereine dauerte der Umzug, voran die Blaskapelle der Amper-Musikanten, nahezu zwei Stunden. So etwas hatten die Deutenhausener noch nicht erlebt.

Der Gemeinderat samt Bürgermeister, Landrat Stefan Löwl und Stellvertreter Helmut Zech ließen sich auf einem Anhänger kutschieren. Bei der Rückkehr ins Festzelt ging es weiter mit „einer gepflegten Eskalation und „The Be 66“ nach dem Motto „abisslwosgehtoiwei“.