Mädchen stehen Burschen in nichts nach

Zweimal füllte sich das große Festzelt in Windeseile, als der Madlverein Deutenhausen zu Auftritten von Ois Easy und „Da Huawa, da Meier und I“ bat. Ein ganzes Dorf feierte.

Deutenhausen – Die Mädchen stehen den Burschen im Feiern in nichts nach. Ganz im Gegenteil – was der Madlverein Deutenhausen anlässlich der Fahnenweihe für die dreitägige Feier auf die Beine gestellt hat, ist nicht nur in der Ortschaft, sondern auch in der Gemeinde Bergkirchen rekordverdächtig. Das konnte nur mit Hilfe und Unterstützung von vielen Seiten gelingen, aber die Mädchen hatten alles im Griff.

Ihr stimmungsvolles Programm in einem 2000 Leute fassenden Zelt neben dem Bürgerhaus begann am Freitag mit einem fetzigen Partyabend der Band Ois Easy aus dem Dachauer Land.

Und am Samstag folgte der viel umjubelte Auftritt des Musikkabaretts „Da Huawa, da Meier und I“ mit dem aktuellen Bierzeltprogramm „Zeit is a Matz“. Die Vollblutmusiker aus Niederbayern und der Oberpfalz verbinden bayerische Volksmusik mit Musikrichtungen aus aller Welt, nehmen bayerische Befindlichkeit aufs Korn und schauen der Gesellschaft auf die Finger, immer schwungvoll, witzig und hintersinnig.

Sie haben die Zeit im Auge, die sich dahin schlängelt oder auch mal stillsteht. Daraus entstehen Geschichten in bayerischer Mundart. Die Künstler sind in Bayern und Österreich gefragt und wurden bereits mit dem Kulturpreis der Stadt Cham ausgezeichnet.

Die „Boygroup“ mit Christian Maier (da Huawa), Matthias Meir (da Meier) und Sepp Haslinger (I) erntete vom ersten Moment an Lacher und viel Beifall aus dem Publikum, zunächst einmal schon dafür, wie sie in „Deutenhausen bei Eisolzried“ bei den „Kleinhäuslern“ über den Zaun geschaut hatten. Bis Bibereck waren sie gekommen, nur die Schule hatten sie nicht entdeckt.

Sepp Haslinger weiß als ehemaliger Lehrer ein Lied vom „Ausstellen“ im bayerischen Bildungssystem zu singen, und so wurde er Berufsmusiker und ist sicher, mit seinen Instrumenten zum Weltfrieden beizutragen, unter anderem mit einer vietnamesischen Maultrommel.

Christian Maier, der als „Leader“ unterhaltsam durch den Abend führte, hinterfragte, wie es den Kindern so geht, die, in den SUV gepackt, in die Betreuungseinrichtung gefahren werden. Er dagegen war noch „ein ganz normales Kind“ mit einem Bonanza-Radl, das auf Nacktschnecken traf. Die Erinnerung daran fand ihren Ausdruck in einem rockigen Feuerwerk.

Da Meier (Matthias Meier) ist die Stimmungskanone, mal mit Gebärdensprache, mal steigt er in waghalsige Kostüme. Weil auch Bayern nicht mehr ohne Englisch auskommt, leistet das Trio ebenfalls seinen Beitrag: „When the night is so pretty“, und es von Straubing nach Minga (dem Heart of Bavaria) geht, taucht plötzlich das Gesicht der Bundeskanzlerin auf. Berlin ist also nicht fern.

Der Madlverein Deutenhausen hatte einen guten Fang gemacht, „Da Huawa, da Meier und I“ zu engagieren. Ein volles Haus und ein begeistertes Publikum – besser hätte es nicht laufen können.

Ingrid Koch