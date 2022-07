16-jähriger Fahrschüler gegen Baum geprallt und schwer verletzt

Ein Rettungshubschrauber brachte den 16-Jährigen ins Krankenhaus. © Roland Albrecht

Ein 16-jähriger Fahrschüler ist am Mittwochnachmittag bei einem Unfall zwischen Wollomoos und Thalhausen schwer verletzt worden.

Wollomoos - Gegen 15.55 Uhr fuhr der 16-Jährige mit einem KTM-Leichtkraftrad vor seinem Fahrlehrer auf der Kreissstraße DAH 18 in Richtung Thalhausen. Nach bisherigen Erkenntnissen kam der Fahrschüler aus dem Gemeindebereich Aichach aufgrund eines Fahrfehlers in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum, wie die Polizei mitteilte.

Mit schweren Verletzungen musste der 16-Jährige per Rettungshubschrauber in das Klinikum nach Augsburg geflogen werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 4500 Euro.

Dachau - Einbruch in Gaststätte

In der Nacht von Montag auf Dienstag brach ein unbekannter Täter in eine Gaststätte in der Roßwachtstraße ein und entwendete diverse alkoholische Getränke. Hinweise werden von der PI Dachau unter Tel. 08131/561-0 entgegen genommen.