Falschparker, Radwege, Glasfaser

Teilen

Volles Haus: Rund 60 Niederrother kamen zur Bürgerversammlung in die Sportgaststätte. © Roswitha Höltl

Sehr gut besucht war die Bürgerversammlung in der Sportgaststätte in Niederroth. Bürgermeister Franz Obesser stand Rede und Antwort.

Niederroth - Bürgermeister Franz Obesser teilte mit, dass bislang alle Projekte der Gemeinde in den vergangenen zwei Jahren sowohl im Zeitplan als auch im Kostenrahmen geblieben sind „Darüber sind wir auch sehr froh, dass wir das alles so gemacht haben.“ Was gewesen wäre, wenn man in der heutigen Zeit erst damit hätte starten müssen, darüber möge er gar nicht nachdenken.

Herausforderung Ganztagsbetreuung

Projekte, die geplant werden, sind etwa ergänzende Radwege im Gemeindebereich und der Bürgerpark „Grüne Mitte“. Eine große Herausforderung sieht Obesser im Rechtsanspruch auf Ganztagesbetreuung für Grundschulkinder, der ab 2026 gilt. Aktuell gibt es bereits für fast 200 Kinder die verschiedensten Betreuungsmodalitäten, aber auch wenn er Schwierigkeiten hinsichtlich der gesamten Logistik sieht, so glaubt Obesser daran, dass „wir schon auf einem guten Weg sind“.

Schlechter Zustand der Straßen

Von mehreren Seiten der Niederrother Bürger wurden bestehende Auffälligkeiten und Probleme mit der Staatsstraße 2050 hinsichtlich des Straßenbelags oder auch die gefühlte Zunahme der Verkehrsteilnehmer angesprochen. Dieser Themenbereich obliegt aber nicht der Gemeindeverwaltung. Diejenigen, die zuständig sind, melden laut Obesser: „Wir haben wesentlich schlechtere Straßen im Bezirk, wir haben kein Geld und keine Leute“. Das ist in seinen Augen nicht befriedigend, aber er suche bei bestehenden Problemen kontinuierlich nach Lösungsmöglichkeiten und zielführenden Vereinbarungen. Was auch nicht im Verfügungsbereich der Gemeinde liegt, sind Wünsche nach der Einrichtung von Tempo-30-Zonen, erklärte Obesser.

Straßenbeleuchtung am Bahnübergang

Zuständig ist die Kommune zum Beispiel bei Beleuchtungsfragen. Etwa wenn es darum geht, dass es am Bahnübergang Flurstraße/Am Sportplatz stockdunkel ist. Bürgermeister Obesser versprach, dass er sich über den Vorgang kundig macht, und hatte gleich einen möglichen Lösungsansatz im Kopf. Dieser Straßenabschnitt müsse bei Bedarf beleuchtet werden – und nicht ständig. Der Bürgermeister überlegt nun, einen Bewegungsmelder zu installieren.

Radweg

Zur Sprache kam auf der Bürgerversammlung auch ein gewünschter Radweg nach Sigmertshausen, der jedoch am Grunderwerb scheitert. Auch ging es an dem Abend um einen Radweg, der 50 Meter zu früh aufhört und in der Wiese ausläuft. Der Bürgermeister versicherte, dem nachzugehen.

Hunde ohne Leine

Ein überall bekanntes Problem ist in Niederroth auch, dass Hundehalter ihre Tiere nicht an der Leine führen. Die Gemeinde hat bereits einen Flyer zum Thema „Hunde in Markt Indersdorf – für ein besseres Miteinander“ entwickelt. Mit einem freundlichen Ansprechen dieser Problematik sollte das Problem zu lösen sein, so Obesser.

Parken

So manches Mal führt allerdings selbst ein direktes Ansprechen nicht zum gewünschten Erfolg, wie ein Bürger kundtat. Dies ist sehr auffällig bei dem Parkverhalten am Kindergarten zu erleben. Die Antworten, die man von den Verursachern bekäme, die diese Parkverbote ignorieren, ähneln sich in ihrer Aussagekraft: man parke nur kurz und käme gleich wieder.

Glasfaseranschluss

Ein anderes Anliegen, das ein Niederrother vorbrachte, betraf den Glasfaseranschluss. Genauer gesagt die Bürokratie, lange Wartezeiten und fehlenden Ansprechpartner. Franz Obesser sagte zwar, dass er den Bürger verstehen könne, für das Thema Glasfaseranschluss aber nicht mehr die Gemeinde Indersdorf verantwortlich sei, sondern die Glasfaser-AG. Dennoch versicherte Obesser, den verzweifelten Bürger nicht im Stich zu lassen.

hr

Weitere Nachrichten aus der Region Dachau lesen Sie hier.