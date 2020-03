Großeinsatz in Miegersbach: Neun Feuerwehren löschen Scheunenbrand

Auf einem landwirtschaftlichen Anwesen in Miegersbach bei Odelzhausen ist es am Montagvormittag zu einem Großeinsatz von Polizei und Feuerwehren gekommen.

Miegersbach – Der Grund für den Brand: Ein 65-Jähriger hatte gegen 11 Uhr auf seinem Grundstück heiße Asche in einer Mülltonne entsorgt. Die Tonne stand in einer Scheune. Die heiße Asche entzündete erst den Inhalt der Tonne und breitete sich anschließend schnell in der Scheune aus.

Dass sich der Schaden in der Scheune, in der laut Polizei unter anderem auch Holz gelagert war, mit 20 000 Euro noch in Grenzen hielt, liegt am schnellen Eingreifen der örtlichen Feuerwehren. Demnach waren Einsatzkräfte aus Odelzhausen, Sulzemoos, Wiedenzhausen, Höfa, Egenhofen, Ebertshausen, Pfaffenhofen, Maisach und Hohenzell vor Ort. Menschen wurden bei dem Brand laut Polizei nicht verletzt.