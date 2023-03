Feuerwehr löscht brennende Hausfassade

Teilen

Schnell im Griff hatte die Feuerwehr Haimhausen den Brand einer Hausfassade. © fw

Zu einem Brandeinsatz in Ottershausen wurden am Samstagvormittag um 9.34 Uhr Feuerwehr und Kreisbrandinspektion alarmiert. Aus noch ungeklärter Ursache brannten vor einem neu errichteten Wohnhaus dort gelagerte Bauabfälle.

Ottershausen – Zu einem Einsatz in Ottershausen rückte die Feuerwehr am Samstag in Ottershausen aus. Aus noch ungeklärter Ursache brannten vor einem neu errichteten Wohnhaus dort gelagerte Bauabfälle. Diese griffen auf die Hausfassade bzw. das Wärmeverbundsystem über, so dass rund zwei Quadratmeter der Wärmedämmung in Brand gerieten.

Das zuerst eintreffende Löschfahrzeug der Feuerwehr Haimhausen löschte den Brand ab und kühlte anschließend die Fassade.

Die ebenfalls alarmierte Feuerwehr Unterschleißheim kontrollierte das Gebäudeinnere mit einer Wärmebildkamera auf Glutnester. Zusätzlich setzten sie eine „Löschlanze“ zwischen den beiden Haushälften, um Glutnester in der dortigen Dehnfuge ablöschen zu können.

Gegen 10.45 Uhr konnte „Einsatzende Feuerwehr“ gemeldet werden, eine Brandnachschau der Ortsfeuerwehr nach zwei Stunden bestätigte den Löscherfolg.