Feuerwehr sucht Nachwuchs

Mit einer großen Werbeaktion sucht die Feuerwehr Röhrmoos derzeit nach Nachwuchskräften. Die Verantwortlichen um Jugendwart Sebastian Völkl und die neue Jugendsprecherin Stefanie Pabst sind zuversichtlich.

Röhrmoos – Mit 60 Aktiven hat die Freiwillige Feuerwehr Röhrmoos zwar ausreichend Personal im Bereich der Erwachsenen (wir berichteten), aber im Bereich der Jugendfeuerwehr wirbt die Wehr schon seit mehreren Jahren um mehr Mädchen und Burschen ab zwölf Jahre. Schon im Frühjahr wollen Jugendwart Sebastian Völkl und die nun neu gewählte Jugendsprecherin Stefanie Pabst verstärkt die Werbetrommel rühren.

Die 17-jährige Stefanie Pabst ist seit fünf Jahren in der Jugendfeuerwehr und fühlt sich auch unter den vielen männlichen Kollegen wohl. Sie hat das Jugendsprecheramt von Andreas Lerchl übernommen.

Wenngleich es 2017 nur für zwei Neuzugänge in der achtköpfigen Jugendfeuerwehr reichte, sind Völkl und Pabst zuversichtlich, dass die im Frühjahr anlaufende Werbeaktion weitere Mitstreiter bringt. Mit nicht weniger als 1500 Flyern wollen sie junge Leute aus Röhrmoos und Großinzemoos anlocken. Den Slogan „Mehr als nur ein Hobby“ auf den Flyern haben Bürgermeister Dieter Kugler und Kommandant Manfred Hamann bereits gut geheißen.

Ziel der Jugend ist es, mit den Feuerwehren von Schönbrunn und Sigmertshausen stärker zusammenzuarbeiten. Heuer will die Röhrmooser Jugendfeuerwehr zudem an einem großen Zeltlager mit anderen Feuerwehren, dem THW und dem BRK teilnehmen. Was die Jugendwerbung angeht, sagt Jugendwart Völkl: „Wir können nie genug Jugendliche haben!“

Josef Ostermair