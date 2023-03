Finanzielle Belastung fürs Freibad ist so hoch wie nie

Teilen

Der rührige Vorstand des VfB Ainhofen: Roland Ostermair, Theresa Brummer, Lisa Riepl, Olaf Schellenberger und Hans Reif (v.l.) ernteten Lob und Anerkennung. © Josef Ostermair

Das Freibad Ainhofen wird seit 1960 auf Vereinsbasis vom VfB betrieben, aber noch nie war die finanzielle Belastung so gravierend wie jetzt.

Vorstandsmitglied Roland Ostermair sprach von ausufernden inflationsbedingten Betriebskosten: „Für Heizöl, Strom, Chemie, Wasser, Versicherungen und Löhne muss der Verein im Vergleich zu den Vorjahren um rund 12 000 Euro mehr hinblättern.“ Die Vereinsspitze setzte sich bereits mit Hersteller-Firmen von Wärmepumpen in Verbindung, doch selbst die hätten von Wärmepumpen zur Versorgung eines Freibads abgeraten, solange Strom gekauft werden muss.

VfB darf Strom von PV-Anlage nicht nutzen

So fragte Ostermair Bürgermeister Franz Obesser auf der Versammlung, ob es möglich wäre, dass der VfB von der nur gut 100 Meter vom Freibad entfernten Photovoltaik-Anlage auf dem Feuerwehrhaus profitieren kann. Doch Obesser machte den Freibad-Betreibern wegen bürokratischer Regelungen wenig Hoffnung. Und das, obwohl Leerrohre vorhanden sind, mit denen Strom vom Feuerwehrhaus zum Freibad gebracht werden könnte. „Das wäre halt eine enorme Einsparung für uns“, gab auch VfB-Vorstand Hans Reif zu verstehen. Der VfB habe sich auch schon mit der Errichtung einer Freiflächenphotovoltaikanlage befasst, doch dazu seien die notwendigen Investitionen zu hoch.

Der VfB-Vorstand wies Obesser darauf hin, dass die endlich vorgenommene Erhöhung der Grundstockförderung alle Vereine in der Gemeinde betreffe, also auch Vereine, die im Gegensatz zum Freibad-Trägerverein keine oder weit geringere Betriebskosten haben.

Wichtige Einnahmequellen

Schatzmeisterin Theresa Brummer gab einen Überblick über die Finanzen. Sie zeigte, dass der vom Verein betriebene Freibad-Kiosk eine wichtige Einnahmequelle und auch die jährliche Caribic-Night für den Freibad-Unterhalt notwendig ist.

Auch die Einnahmen von der Constantin-Filmgesellschaft, die 2022 den Kinofilm „Freibad“ in Ainhofen drehte, habe der Freibad-Kasse als einmalige Einnahme gut getan. Die Summe wurde allerdings nur vereinsintern bekannt gegeben.

Überblick über die Besucherzahlen

2022 war Ainhofen genauso wie in der Vor-Corona-Zeit als Naherholungsort im Dachauer Hinterland sehr begehrt. Das Freibad hatte an 91 Tagen geöffnet und 305 Saisonkarten verkauft. Es gab 18 600 Badegäste, was allerdings kein Rekord war. Zudem besuchten rund 3000 junge Leute die Caribic-Night.

Der VfB investiert heuer in einen TÜV-geprüften Spielturm für Kinder rund 11 000 Euro.

Reges Vereinsleben

Beim Rückblick auf die Saison 2022 wurde gezeigt, dass der VfB in Ainhofen auch einen hohen gesellschaftlichen Wert hat. Die Mitglieder beteiligten sich am Volksfesteinzug in Indersdorf, nahmen am Schießen der Ainhofner Vereine teil und waren auch beim Neubürgerempfang der Marktgemeinde dabei.

Viele Vereine nutzen das Freibad vielseitig

Das Freibad wurde auch zum Rettungstraining der Badeaufsichten bei der Wasserwacht Ainhofen benutzt. Die SG Indersdorf nahm in Ainhofen die Schwimmabzeichen-Prüfung ab, die CSU Indersdorf feierte am Freibad ihre Johannifeier, und für Vereinsfeiern nutzten auch der SV Niederroth, die Handballer des TSV Indersdorf und die Taucher aus Jetzendorf das Freibad.

Neuerungen im Freibad

Der Freibad-Trägerverein ließ eine moderne neue Chlordosieranlage einbauen, führte Pflasterarbeiten an der Bühne durch, baute ein Rolltor für den Kioskbereich ein und pflanzte schattenspendende Bäume.

Ziele für die neue Saison

Für die neue Badesaison hat sich der VfB zum Ziel gesetzt, die Öffnungszeiten konsequenter einzuhalten, da es vorgekommen sei, dass Badegäste die frühmorgendlichen Wasserpflege-Arbeiten beeinträchtigten. Im Kiosk beabsichtigt der Verein, die notwendigen Arbeiten auf mehr Schultern zu verteilen und personenbezogene Abhängigkeit zu reduzieren.

Inwieweit die Eintrittspreise erhöht werden müssen, stehe noch nicht fest. Bereits am Ostermontag sind alle Kinder aus Ainhofen und Umgebung vom STV Ainhofen zum Ostereiersuchen am Freibadgelände eingeladen.

Die Indersdorfer CSU beabsichtige, allen Interessierten im Freibad-Gelände den gedrehten Kinofilm „Freibad“ zu zeigen. Einen Termin dazu gebe es aber noch nicht.

Lob an den Verein

Voll des Lobes über das Ainhofner Bad zeigte sich der Vorsitzende des Freibad-Fördervereins, Charlie Böller. Er betonte, wie wichtig diese Einrichtung gerade für Kinder und Jugendliche sei, um überhaupt noch Schwimmen zu lernen. Bürgermeister Obesser schloss sich diesen Worten an. Er befürchtete jedoch, dass die Situation für Bäder immer dramatischer wird. Ainhofen sei eines der schönsten Bäder in der Umgebung und verdiene die Unterstützung der öffentlichen Hand.

Helfer gesucht

Wie jedes Jahr, so gibt es für die VfB-Mitglieder vor der Öffnung des Freibads am Samstag, 6. Mai, jede Menge Frühjahrsarbeiten im Badgelände. Reif appellierte an die 233 VfB-Mitglieder, sich hier einzubringen.

ost

Weitere Nachrichten aus der Region Dachau lesen Sie hier.

Unser Dachau-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.