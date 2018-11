First-Responder: Sulzemooser wollen Probebetrieb abwarten

Sulzemoos - Soll die Gemeinde Sulzemoos die Einrichtung eines First-Responders in der Gemeinde Pfaffenhofen unterstützen? Darüber musste jetzt der Gemeinderat entscheiden.

Der Gemeinderat von Sulzemoos hat bei seiner jüngsten Sitzung einen Zuschussantrag zur Einrichtung eines First-Responders in der Gemeinde Pfaffenhofen einstimmig zurückgestellt. Da in Odelzhausen ein ähnlicher Dienst installiert werden soll, möchte Sulzemoos erst eine Entscheidung treffen, nachdem dessen Probebetrieb abgeschlossen ist.

Anfang September hatte die Gemeinde Pfaffenhofen beschlossen, zum 1. Februar 2019 zusammen mit der privaten Münchner Aicher Ambulanz Union im Ortsteil Ebersried einen First-Responder-Dienst ins Leben zu rufen. Als First Responder oder Helfer vor Ort (HvO) bezeichnet man im Rettungswesen qualifizierte Ersthelfer, die bei medizinischen Notfällen die Zeit zwischen dem Notruf und dem Eintreffen der professionellen Kräfte des Rettungsdienstes mit basismedizinischen oder lebensrettenden Maßnahmen überbrücken. Hierunter fallen beispielsweise Reanimation und Defibrillation, Sauerstoffabgabe, Blutungsstillung oder Erhebung und Überwachung der Vitalfunktionen. Dadurch erhöhen sich die Überlebenschancen der Patienten deutlich. Alarmiert werden die Ersthelfer, derzeit wären es in Pfaffenhofen laut Bürgermeister Gerhard Hainzinger acht Personen, das ganze Jahr über und rund um die Uhr durch die Integrierte Leitstelle (ILS) in Fürstenfeldbruck.

Die Mitarbeiter sind zwar ehrenamtlich tätig, aber dennoch hat der First Responder seinen Preis. Die Erstinvestitionskosten liegen für die Gemeinde Pfaffenhofen bei rund 17 500 Euro, die Firma Aicher würde noch einmal denselben Betrag zusteuern. Zudem fallen jährlich 5000 Euro für den laufenden Betrieb des Fahrzeugs an.

Um alle Kosten stemmen zu können, hoffte Pfaffenhofen, die umliegenden Kommunen Odelzhausen, Sulzemoos, Egenhofen und Eurasburg mit ins Boot holen zu können und bat um finanzielle Unterstützung. Dabei wurde vorgeschlagen, die Erstinvestitionskosten zu gleichen Teilen zu tragen, somit müsste jede Gemeinde 3500 Euro berappen. Die jährlichen Kosten sollten nach Einwohner pro Gemeinde aufgeteilt werden.

Doch mittlerweile hat sich die Sachlage verändert. Denn das Bayerische Rote Kreuz (BRK) möchte mit seinem derzeit zwölf Personen umfassenden Team einen Helfer-vor-Ort in Odelzhausen einrichten. Das Angebot ist spendenfinanziert und somit für die Kommunen und Bürger kostenfrei. Der Gemeinderat von Egenhofen hat dem Angebot von Pfaffenhofen bereits eine Absage erteilt, weil die Gemeinde durch den Ersthelferdienst in Baindlkirch und zukünftig auch von Odelzhausen gut versorgt ist. Bürgermeister Gerhard Hainzinger sprach sich dafür aus, einer Bitte des Vorsitzenden des BRK-Kreisverbandes, Bernhard Seidenath, und des BRK-Geschäftsführers nachzukommen und zunächst die Versuchsphase des HvO Odelzhausen abzuwarten und erst danach zu entscheiden. Im Standort Odelzhausen sieht Hainzinger zwei wesentliche Vorteile: „Einerseits liegt Odelzhausen näher bei Sulzemoos und andererseits hoffe ich, dass unter den Ersthelfern auch Leute aus unserem Gemeindegebiet sind. Denn dann würde das Fahrzeug, wenn sie Dienst haben, auch in unserer Gemeinde stationiert sein“, so der Bürgermeister. Die Räte folgten dem Vorschlag des Rathauschefs ohne Einwände. CHRISTIAN STANGL