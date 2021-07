Freibad ist nicht nur als Drehort begehrt

Regisseurin Doris Dörrie kommt nach Ainhofen – Hauptversammlung des Fördervereins

Ainhofen – Der Freibad-Förderverein, der seit 23 Jahren den Badebetrieb in Ainhofen unterstützt, hat am Dienstagabend seine Jahresversammlung abgehalten. Weil die Temperaturen stark zurückgegangen sind und es eine Stunde vor Versammlungsbeginn noch schüttete, erwischte man einen Abend ohne Badebetrieb. Aber selbst das wenige Minuten vorher erfolgte Ausscheiden der deutschen Fußball-Nationalmannschaft bei der EM im Spiel gegen England stimmte die Versammlungsteilnehmer nicht traurig.

Fördervereins-Vorstand Charly Böller dankte allen, die sowohl im Förderverein als auch im Freibad-Trägerverein VfB Ainhofen dazu beigetragen haben, heuer nach einem Jahr Corona-Pause das beliebte Freibad wieder zu öffnen. Was den Förderverein betrifft, stellte Böller fest, dass die Auflagen amtlicherseits nicht zuletzt wegen des Datenschutzes immer größer würden. Wichtig sei ihm, dass dem Förderverein nach einer steuerlichen Überprüfung der Jahre 2017 bis 2019 seitens des Finanzamtes Freising weiterhin die Gemeinnützigkeit bestätigt wurde und so der 36 Mitglieder zählende Verein auch künftig Spendenquittungen ausstellen darf.

Böller freut es, dass neben Indersdorf auch die Nachbargemeinden Hilgertshausen-Tandern und Jetzendorf zum Erhalt dieses Naherholungszieles in Ainhofen beitragen. Auch von privater Seite könne sich der Förderverein über eine Reihe von Spenden fürs Freibad freuen. Böller erinnerte daran, dass es schon Jahre gab, in denen Verantwortliche im Förderverein das Freibad vor der Schließung retten konnten. „Sowas ist heutzutage Gott sei Dank kein Thema mehr“, sagte Böller, der herausstellte, wie wichtig es ist, dass Kinder früh genug das Schwimmen lernen. Dem VfB-Vorstand zollte Böller Hochachtung, auch in Coronazeiten große Verantwortung für den Badebetrieb in Ainhofen übernommen zu haben.

Dass der Förderverein ein wichtiger Unterstützer des Freibads ist, zeigte der von Kassier Philipp Blumenschein vorgetragene Kassenbericht für 2019 und 2020. 2019 erreichten den Förderverein 1458 Euro an Mitgliedsbeitragen und 3700 Euro an Spenden. 2020 gingen 1407 Euro an Mitgliedsbeiträge ein, und das Spendenaufkommen erhöhte sich auf 5850 Euro.

In den vergangenen beiden Jahren wurden keine finanziellen Mittel an den VfB abgeführt, doch das soll sich laut Blumenschein ändern, der erklärte: „Wir wollen nicht zum Sparverein werden“. Stolz ist Blumenschein, dass der Förderverein den VfB in all den Jahren schon mit immerhin 77 358 Euro unterstützen konnte.

VfB-Schatzmeisterin Teresa Brummer brachte zum Ausdruck, dass der VfB zur Finanzierung des diesjährigen Badebetriebs durchaus wieder Geld vom Förderverein brauchen könnte, nachdem es ja 2020 weder Badeeinnahmen noch Einnahmen aus der „Caribic-Night“ gab, die wegen Corona auch heuer nicht stattfinden werde.

Vom VfB-Vorsitzenden Hans Reif wollten die Mitglieder des Fördervereins wissen, ob man mit den Corona-Auflagen heuer zurechtkomme. Reif versicherte, dass es wichtig war, das Freibad zu öffnen, um Standschäden an den Pumpen zu vermeiden. Das Einvernehmen mit dem Gesundheitsamt sei gut, derzeit dürfen sich 450 Badegäste gleichzeitig in Ainhofen vergnügen. Erst heuer zeige sich dass die Zahl der Stammgäste im Bad groß ist, die bis aus Dachau und darüber hinaus zum Baden kommen.

Was die Versammlungsteilnehmer besonders interessierte, war das Filmprojekt, das demnächst im Freibad startet. Entsprechend eines Vertrages mit der Constantin Filmproduktion dreht Doris Dörrie schon in wenigen Wochen im Freibad eine Culture-Clash-Komödie. Es wurde nur so viel verraten, dass diese Komödie in einem Frauen-Freibad spielt und auf wahren Geschichten beruht, die sich in einem Jahrhundertsommer abgespielt haben. Das Drehbuch schrieb Regisseurin Doris Dörrie gemeinsam mit ihren beiden Co-Autorinnen Madeleine Fricke und Karin Kaci. Es werden noch Komparsinnen gesucht, die sich beim Vorstand des VfB melden sollen.

Wegen der Produktion des Kinofilms wird es zwangsweise zu Einschränkungen im Badebetrieb kommen. Schon ab Donnerstag, 8. Juli, finden Probeaufnahmen statt, und ab Montag, 26. Juli, müsse das gesamte Freibad-Gelände wegen Dreharbeiten ganz gesperrt werden.

Ein wichtiger, aber schnell abgehandelter Punkt in der Versammlung war die Neuwahl des Vorstands, die Bürgermeister Franz Obesser als Wahlleiter ruckzuck über die Bühne brachte, weil alle Posten wieder von den bisherigen Amtsinhabern besetzt werden konnten. Charly Böller wählten die Mitglieder wieder zum Vorsitzenden und Rita Klepper zu seiner Stellvertreterin. Philipp Blumenschein bleibt 1. Kassier und Manfred Pokorny sein Stellvertreter. Das Schriftführeramt wurde wieder an Walter Strohmeir übertragen, und zu Kassenprüfern wurden Christl Böller und Georg Heinzlmeir bestimmt.

Josef Ostermair