„Wir machen uns alle keine Freunde damit“: So reagieren die Freien Wähler im Landkreis Dachau auf den Impfstreit zwischen Aiwanger und Söder

Hubert Aiwanger ist Deutschlands bekanntester Impfverweigerer

Von Stefanie Zipfer schließen

Die Freien Wähler im Landkreis Dachau verteidigen ihren Parteichef und Bundestags-Spitzenkandidaten Hubert Aiwanger im Impfstreit mit Ministerpräsident Markus Söder. Dennoch fürchten sie, dass die Debatte ihnen im Wahlkampf schaden könnte.

Dachau – Bayerns Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger ist Deutschlands bekanntester Impfverweigerer und aktuell Lieblingsgegner von Ministerpräsident Markus Söder. Der CSU-Chef warf dem Freien-Wähler-Chef zuletzt sogar vor, sich mit seiner Entscheidung gegen das Impfen „bei rechten Gruppen und Querdenkern“ anbiedern zu wollen.

Aiwangers Parteifreunde im Landkreis Dachau halten dies jedoch für Quatsch. Martina Purkhardt, Kreisvorsitzende der Freien Wähler im Landkreis und Gemeinderätin in Schwabhausen, betont vielmehr: „Wir stehen hinter ihm!“ Aiwanger gehe es nämlich nicht darum, am rechten Rand zu fischen, sondern die persönlichen Rechte jedes Einzelnen zu verteidigen. Ob die Debatte dem Wahlkampf der Freien Wähler schaden wird, schließt Purkhardt aber nicht aus: „Es gibt viele, bei denen Hubert Aiwanger super ankommt. Aber es gibt auch Geimpfte, die sagen: ,Wir müssen jetzt den Kopf hinhalten!’“ Indem Ministerpräsident Söder betone, keine Impfpflicht zu wollen, Aiwanger auf offener Bühne aber kritisiere, betreibe er eine „Spaltung der Gesellschaft“. Die CSU solle daher „wenigstens Rückgrat beweisen und eine Impfpflicht fordern“.

Markus Erhorn findet es daher doch etwas „problematisch in seiner Position“, dass Aiwanger nicht geimpft ist.

Wie Purkhardt sind auch FW-Stadtrat Markus Erhorn und FW-Kreisrat Sebastian Leiß geimpft, und beide betonen, vor diesem Schritt „nie gezögert“ zu haben. Erhorn findet es daher doch etwas „problematisch in seiner Position“, dass Aiwanger nicht geimpft ist.

„Demokratie heißt, auch andere Meinungen ertragen zu müssen.“

Auch Leiß empfiehlt „jedem, dass er das Impfangebot annimmt“. Überhaupt, gibt Leiß zu, finde er die Aussagen Aiwangers, dass beim Impfen mittlerweile eine „Apartheidsdiskussion“ geführt werde, „einfach nur unglücklich und unmöglich“. Aber so sei nun mal Demokratie, findet Leiß. „Demokratie heißt, auch andere Meinungen ertragen zu müssen.“ Und angesichts der Tatsache, dass ein geschätztes „Viertel oder Fünftel“ der Bevölkerung den Coronaimpfungen zumindest skeptisch gegenüber steht, sei Aiwangers Vorgehen in Wahlkampfzeiten doch sehr clever: „Er steht für die, die finden, dass jeder kann, aber niemand muss.“ Allerdings sei Aiwanger ein Fuchs: „Ich würd’ ja lachen“, so Leiß daher, „wenn er sich am Montag nach der Wahl seine Spritze abholt“!

„Alles, was die Gesundheit betrifft, muss die Entscheidung jedes Einzelnen bleiben.“

Dagmar Wagner, zweite Bürgermeisterin von Bergkirchen, Fraktionsvorsitzende der Freien Wähler im Kreistag und ebenfalls geimpft, gibt Aiwanger insofern Recht, als „alles, was die Gesundheit betrifft, die Entscheidung jedes Einzelnen bleiben muss“. Allerdings bedauert sie die Diskussion als solche: „Das ist Wahlkampf, hüben wie drüben!“ Aber anstatt gemeinsam an einem Konzept für die Zukunft zu arbeiten und den Menschen einen Weg aufzuzeigen, wie mit Corona in den kommenden Jahren umgegangen werden soll, würden sowohl Söder als auch Aiwanger „eine Spaltung“ der Gesellschaft betreiben. Diese „Lagerbildung“ gehe mittlerweile sogar bis in ihren Bekanntenkreis. Insofern, glaubt Lokalpolitikerin Wagner, „machen wir uns mit der Debatte alle keine Freunde“.

Michael Reindl, Erdwegs Altbürgermeister, hat zur Diskussion über Aiwanger eine sehr klare Meinung: „Sich impfen zu lassen oder nicht, ist seine ureigene Entscheidung. Meine ureigene Meinung ist aber, dass er gerade einen Fehler macht.“