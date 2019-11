Freie Wähler Indersdorf nominieren ihre Kandidaten für die Kommunalwahl

Die Freien Wähler Indersdorf haben im Gasthaus Doll in Ried bei ihrer Nominierungsversammlung ihre Kandidaten für den Gemeinderat vorgestellt. Parteimitglieder und -freunde sowie Altbürgermeister Josef Kreitmeir waren gespannt. Gleich zu Beginn erläuterte der Fraktionsvorsitzende Helmut Ebert, warum es keine Nominierung für einen Bürgermeisterkandidaten aus den eigenen Reihen gibt.

Der aktuelle Amtsinhaber Franz Obesser habe in den vergangenen sechs Jahren „gute Arbeit geleistet, die Zusammenarbeit mit ihm war stets sehr gut“. Nachdem Ebert dies in der ablaufenden Amtsperiode auf Anfrage auch immer wieder betont und vertreten habe, sei es jetzt falsch zu sagen, dass nun ein Gegenkandidat aufgestellt wird und man diesen mit den Worten „wir brauchen unbedingt einen neuen Bürgermeister“ ins Rennen schickt. Aus Eberts Sicht ist das unehrlich, er könne „dann auch nicht mehr in den Spiegel schauen“.

Ebert schätzt das gute Miteinander im Gemeinderat quer durch alle Fraktionen und freut sich auf ein gutes Klima auch für den Start im März 2020. Zusammen mit dem Wahlausschuss, bestehend aus Josef Kreitmeir, Franz Ertl und Josef Westermair, ging Helmut Ebert als Wahlbeauftragter und Versammlungsleiter mit seinem Stellvertreter Manfred Pohl dann zur Vorstellung der Kandidaten und anschließend zur Wahl über.

Es ist laut Helmut Ebert eine „gute Liste“, die alle Ortsteile vertritt, die Etablierte und auch neue Kandidaten nominiert hat, die die Wünsche der Teilnehmer, wie „den Jüngeren den Vortritt zu lassen“, berücksichtigt und die nicht mit Taktik, sondern mit Ehrlichkeit zusammengestellt wurde.

Alle Kandidaten wurden im Block von den 23 stimmberechtigten Anwesenden einstimmig gewählt. Einstimmig verabschiedet wurde auch das Nachrücker-System, falls ein Kandidat ausfallen sollte. Altbürgermeister Josef Kreitmeir bezeichnete die Liste als „gut und ausgewogen“.

Mit den Worten „Packen wir es gemeinsam an!“ schloss Ebert die Wahl. Viele neue Herausforderungen warten seinen Worten zufolge auf den Gemeinderat. Bürgermeister Franz Oberesser könne auf die Unterstützung seitens der Freien Wähler in Indersdorf setzen.

Die Kreistagskandidaten der Freien Wähler sind: Peter Keller, Manuela Sandmair, Silvia Fuchs, Manfred Pohl, Raffaele Orgiana und Helmut Ebert. Roswitha Höltl





Das ist die Liste der Freien Wähler auf einen Blick

1. Helmut Ebert, Kloster Indersdorf (Kloster)

2. Peter Keller, Markt Indersdorf

3. Josef Sandmair, Langenpettenbach

4. Thomas Möckl, Ainhofen

5. Silvia Fuchs, Karpfhofen

6. Alexander Schnell, Ainhofen

7. Thomas Weber, Markt Indersdorf

8. Christian Schuster, Karpfhofen

9. Diana Nann, Karpfhofen

10. Johannes Sallinger, Kloster

11. Andreas Bogner, Kloster

12. Stefan Fischer, Glonn

13. Isabella Schneider, Langenpettenbach

14. Manfred Pohl, Langenpettenbach

15. Martin Nann, Karpfhofen

16. Markus Zinnbauer, Markt Indersdorf

17. Martin Habla, Kloster

18. Robert Mair, Karpfhofen

19. Florian Stahl, Markt Indersdorf

20. Christian Stürner, Karpfhofen

21. Anton Habla, Kloster

22. Johannes Mair, Karpfhofen

23. Johannes Popfinger, Kloster Indersdorf

24. Bettina Berger, Kloster.

Ersatzkandidaten sind: Johann Doll, Markt Indersdorf und Franz Ertl, Karpfhofen.

