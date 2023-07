Freiflächen-Photovoltaik jetzt auch in Hebertshausen ein Thema

Von: Petra Schafflik

Freiflächen-Photovoltaik-Anlagen beschäftigen nun auch die Gemeinderäte in Hebertshausen. © Symbolfoto: IMAGO/Jochen Tack

In der Gemeindeverwaltung gehen vermehrt Anfragen zu Freiflächen-Photovoltaik ein. Ein Arbeitskreis soll nun Kriterien erarbeiten.

Hebertshausen – Für eine klimaneutrale Gesellschaft braucht es Energie aus erneuerbaren Quellen. Auch in Hebertshausen wird da Sonnenstrom vom Acker interessant. Bisher gibt es im Gemeindebereich so eine Anlage nicht. „Aber es kommen viele Anfragen von Investoren, allein in den vergangenen Wochen waren es drei Anträge“, informierte Bürgermeister Richard Reischl (CSU) den Gemeinderat in der jüngsten Sitzung vor der Sommerpause. Wie damit umgehen?

Eine Privilegierung, analog zu Windkraftanlagen, gibt es für Freiflächen-Photovoltaik nicht. Vielmehr muss für jedes einzelne Projekt eine eigene Bauleitplanung erfolgen, die Gemeinde also aktiv werden. Grundsätzlich aber, so der Rathauschef, „wird sich Hebertshausen von dieser Entwicklung nicht ausnehmen können“. Die Frage sei allein, wie viel Fläche für Sonnenstrom genehmigt werden soll – und nach welchen Vorgaben. „Wir werden jetzt nicht die ersten Anfragen wild genehmigen, sondern Kriterien festlegen.“

Erste Überlegungen gibt es in der Verwaltung: Eine Flächen-Obergrenze für die Gemeinde soll es geben. Wobei zwei Prozent der Gemeindefläche einem Areal von 600 Hektar entspräche, auf dem insgesamt 900 Megawatt Strom erzeugt werden könnten. Reischl: „Eine unfassbar große Zahl.“

Dabei sehe sich die Landwirtschaft mit einem zunehmenden Wettbewerb konfrontiert, gab der Bürgermeister zu bedenken. „Da sollen hochwertige Ackerflächen nicht der Photovoltaik zum Opfer fallen.“

Auch soll es bei Flächen-Solaranlagen stets eine Option zur Beteiligung geben. Bürger, eine Genossenschaft oder die Kommune selbst sollen mit ins Projekt einsteigen und investieren können.

Wie genau nun die Kriterien aussehen werden, soll ein Arbeitskreis erarbeiten. In dem Gremium sitzen Bürgermeister Richard Reischl, sein Stellvertreter Martin Gasteiger, dritter Bürgermeister Florian Zigldrum und Bauamtsleiterin Hedwig Messner sowie die Gemeinderäte Christian Michal, Erich Schneider (beide FBB), Stefan Dubitzky und Johann Vötter (beide SPD) sowie Michael Böswirth und Monika Gasteiger (CSU).

Der Kriterienkatalog, der in Kürze stehen soll, wird einfließen in ein „Konzept Freiflächen-Photovoltaik“, das beim Planungsverband Äußerer Wirtschaftsraum in Auftrag gegeben wird. Sobald dieses Regelwerk vorliegt, wird der Gemeinderat über die im Rathaus vorliegenden Anträge für Freiflächen-Photovoltaik beraten.