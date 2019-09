Angedrohte Strafen: Fridays-for-Future-Aktivistinnen wollen sich nicht einschüchtern lassen

Kultusminister wollen Fridays-for-Future-Demos nicht länger tolerieren und drohen mit Sanktionen. Davon lassen sich drei Schülerinnen nicht einschüchtern.

Dachau – Nach den Sommerferien soll es Sanktionen wie etwa Bußgelder geben für die Fridays for Future-Aktivisten, die freitags für die Demos die Schule schwänzen. Das kündigte der Präsident der Kultusministerkonferenz (KMK), Alexander Lorz, an. Hessens Kultusminister (CDU) sagte: „Die Proteste haben ihr Ziel erreicht, es bringt nichts, weiter der Schule fernzubleiben.“ Die drei Freundinnen Lilo Müllner (12) aus Obergrashof, Paula Brandes (12) aus Hebertshausen und Maria Strunz aus Pasing (13) sehen das ganz anders und kritisieren Lorz’ Aussage: „Wir haben unser Ziel noch lange nicht erreicht.“

Die drei Mädchen gehen auf die Waldorfschule in Gröbenzell. In den vergangenen Monaten fuhren sie immer wieder freitags zu den Fridays for Future (FFF)-Protesten nach München. Gegen 10 Uhr vormittags brachen sie auf und verpassten zwei Doppelstunden Französisch. Maria Strunz erzählt: „Wir mussten dafür meistens drei Stunden nachsitzen oder soziale Arbeiten erledigen.“

„Ich finde die Idee, das Streiken zu bestrafen, ziemlich blöd. Viele Schüler würden Angst kriegen, und es protestieren viel weniger“, glaubt Lilo Müllner. „Viele würden vor Gericht gehen, weil sie die Bußgelder ungerecht fänden.“

Paula Brandes müsste sich das Protestieren dann „abknapsen“, sagt sie: „Ich würde dann mein Taschengeld zusammensparen und könnte dann ein- oder zweimal im Jahr gehen.“ Und Maria Strunz verteidigt den Schulstreik am Freitag: „Wenn wir am Samstag streiken würden, dann würde es ja niemanden interessieren. „Bei mir würde die Bußgelder vielleicht meine Großtante zahlen, die ist von Fridays for Future ziemlich begeistert“, kann sie sich vorstellen.

In ihren Forderungen sind die drei Schülerinnen kreativ. Wenn sie fürs Klima protestieren, dann haben sie Schilder dabei, auf denen steht: „Oma, was ist ein Schneemann?“, „Es gibt keinen Planeten B“ oder „Schulstreik fürs Klima“. Paula Brandes geht auch wegen des Kohleausstiegs freitags auf die Straße: „Wir fordern, dass wir bis 2030 aus der Kohle aussteigen – das ist zwar schon spät –, aber nicht erst 2038.“ Und: „Wir müssen weniger Plastik verbrauchen.“ Daher benutze sie für Schulhefte statt Plastikumschlägen welche aus Papier.

Ihr Klimabewusstsein haben alle drei von ihren Eltern. „Meine Eltern haben gar keinen Führerschein. Wir fahren immer mit dem Zug oder Flixbus in den Urlaub“, sagt Maria Strunz. Bei Lilo Müllners Familie kommt ausschließlich Bio-Fleisch auf den Tisch „und keins aus Massentierhaltung“. Maria und Paula sind Vegetarierinnen. Letztere sagt: „Wenn ich sehe, wie die meisten Tiere gehalten werden, dann mag ich gar kein Fleisch mehr.“

Regelmäßig sammeln die drei Freundinnen Müll im Pasinger Stadtpark und sind als „Greenteam“ der Umweltorganisation Greenpeace unterwegs, sagt Maria Strunz: „Da sprechen wir dann auch Leute an, wohin sie gerade mit dem Auto gefahren sind oder erzählen ihnen, was sie für die Umwelt tun können.“ Sie schlagen etwa vor: Fahrgemeinschaften bilden, Zug statt Urlaubsflieger, Radeln statt Autofahren oder Mülltrennen, denn „dann kann das Plastik oder Papier wiederverwendet werden“, so Strunz. Und die Gnocchi in Plastikverpackung seien ebenfalls verzichtbar, sagt die 13-Jährige, „die kann man auch gut selber machen“.

Die Freundinnen sind überzeugt, dass ihr Protest fürs Klima schon etwas gebracht hat. Lilo Müllner: „Ein paar Leute sind schon aufgewacht und fahren weniger Auto oder trennen Müll – aber noch nicht alle.“ Deshalb wollen sie weiter protestieren, und zwar freitags.