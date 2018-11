Die Komödie „Den Seinen gibt der Herr den Schlaf“, den die Theatergruppe des Glonner Trachtenvereins im Hohenester-Saal zur Aufführung brachte, erwies sich beim Publikum als Volltreffer.

Alle drei Vorstellungen waren ausverkauft, und auch für die drei restlichen Vorstellungen am Wochenende gibt es im Autohaus Schmeller in Glonn nur noch Restkarten. Gespielt wird noch am Freitag/Samstag, 16./17. November, jeweils um 20 Uhr und am Sonntag, 18. November, um 19 Uhr.