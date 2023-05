GarantieHeld unterstützt Kunden beim Einfordern ihrer Rechte

GarantieHeld-Gründer Peter Niedermeier bietet seinen Reklamationsservice im Internet an. © Andi Pirchmoser

Mit dem Online-Service von garantieheld.de werden Kunden bei Problemen mit Verkäufern garantiert nicht über den Tisch gezogen.

Haimhausen – Stelen Sie sich vor, Sie kaufen sich ein Möbelstück und bekommen es geliefert. Scheinbar sind alle Teile vorhanden, der Spediteur zieht von dannen. So weit, so normal. Nach einiger Zeit stellen Sie fest, dass das Möbelstück kaputtgeht.

„Das kommt gar nicht so selten vor“, sagt Peter Niedermeier, Gründer von GarantieHeld. Der 33-jährige Kaufmann stand selbst schon mehrfach vor der Herausforderung, als Kunde an sein Geld oder ein fehlerfreies Produkt zu kommen – natürlich ohne zusätzliche Kosten, denn er hat den Schaden ja nicht verursacht. Oder besser gesagt: Der Fehler liegt klar aufseiten des Verkäufers.

„Doch der will davon häufig, nichts wissen“, sagt Niedermeier. Nun wird es knifflig.

Wie bekommt man als Kunde die korrekte Ware oder sein Geld zurück innerhalb der gesetzlichen Gewährleistungsfrist von zwei Jahren, wenn der Verkäufer nicht kooperiert? Da kommt das Team von garantieheld.de ins Spiel. Der Rund-um-die-Uhr-Service des Rechtsdienstleisters aus Haimhausen unterstützt Kunden dabei, die Leistung zu bekommen, für die sie bezahlt haben. Das geschieht alles online und mithilfe einer KI-gestützten Software (Künstliche Intelligenz). „Dabei ist es völlig egal, ob man eine Kamera im Internet oder eine Küche direkt beim Händler vor Ort gekauft hat“, betont Niedermeier. „Unser Angebot ermöglicht es, auf jeden Fall individuell einzugehen.“

Wenn Sie Probleme mit Verkäufern haben, hilft Ihnen GarantieHeld mit einem einfachen Online-Service weiter. © iStock

Meist reicht ein kleiner Anstupser

„Als eingetragener Rechtsdienstleister dürfen wir mithilfe unserer automatisierten Plattform unseren Kunden eine automatisierte Rechtsauskunft erteilen“, erklärt Niedermeier. Dazu klickt man unter garantieheld.de in der Navigation auf „Jetzt kostenlos reklamieren“. Hier macht man ein paar Angaben über den gekauften Gegenstand und den Verkäufer. Am Ende erhält man eine Übersicht, welche Verbraucherrechte einem in diesem konkreten Fall zustehen (z. B. Gewährleistung, Wiederruf, Garantie). Ebenfalls erhält man ein fertig ausgefülltes, rechtssicheres Anschreiben, das man an seinen Händler schicken kann. Das kostet den Kunden gar nichts.

Unser Basic-Paket ist garantiert kostenlos, und in den meisten Fällen reicht schon dieser kleine Anstupser, um zu seinem Recht zu kommen.

Doch GarantieHeld bietet noch weitaus mehr: Mit dem GarantieHeld Premium-Service für einmalig 8,99 Euro pro Fall kümmert sich GarantieHeld um alles: Zusätzlich zur Erstellung des Anschreibens übernimmt der Anbieter auch dessen Versand und begleitet den Kunden kompetent bis zum Abschluss des Falls. In über 90 Prozent aller Fälle gelingt bereits im ersten Anlauf eine Einigung. In allen anderen Fällen erfolgt eine individuelle Prüfung und eventuell die Übernahme durch das GarantieHeld Forderungsmanagement.

GarantieHeld hilft Kunden, Ansprüche gegenüber Verkäufern geltend zu machen. © seb_ra/iStock

Die Seite von garantieheld.de ist übersichtlich und verständlich

Peter Niedermeier ist vor allem wichtig, dass alles so transparent wie möglich abläuft, „denn die Kunden sind ja schon genervt und verärgert, wenn sie zu uns kommen“. Deshalb ist die Seite von garantieheld.de übersichtlich und für jedermann verständlich aufgebaut. Im Blog bekommt man zudem zahlreiche nützliche Informationen, zum Beispiel erfährt man den Unterschied zwischen Gewährleistung und Garantie, und dass man noch vier Monate lang Zeit hat, einen Mangel zu reklamieren, wenn ein Produkt am letzten Tag der Gewährleistung kaputtgeht.

Kontakt

GarantieHeld.de ist ein Angebot der GarantieHeld GmbH

Neufeldweg 2a

85778 Haimhausen

Web: www.garantieheld.de

E-Mail: hello@garantieheld.de