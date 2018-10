Gemeinde Erdweg musste 2017 radikal sparen

Ein schwieriges Jahr 2017 hatte die Gemeinde Erdweg in finanzieller Hinsicht zu bewältigen. Radikales Sparen war angesagt. Wie sich der Haushalt entwickelt hat, zeigte Bürgermeister Christian Blatt bei der Vorlage der Jahresrechnung im Gemeinderat auf.

Erdweg – Das Haushaltsjahr 2017 mit einem Gesamtvolumen von knapp 14 Millionen Euro entwickelte sich grundsätzlich wie geplant. „Wir mussten stets sparsam sein. Sonst hätten wir den Haushalt nicht genehmigt bekommen“, erklärte Bürgermeister Blatt.

Das Problem: Im vergangenen Jahr konnte die Gemeinde nicht die verpflichtende Zuführung vom Verwaltungs- in den Vermögenshaushalt leisten. Verantwortlich dafür waren stark gesunkene Einnahmen im Verwaltungshaushalt, unter anderem bei der Gewerbesteuer (ein Minus von 750 000 Euro). Schlüsselzuweisungen fielen komplett weg. Gleichzeitig stieg die Kreisumlage stark an (von 2,3 Millionen Euro im Jahr 2016 auf 3,3 Millionen im Jahr 2017). Grund: die sehr guten Steuereinnahmen der vergangenen Jahre. „Uns fehlten also zwei Millionen Euro“, so Blatt. Also musste die Kommune den umgekehrten Weg gehen: Knapp 800 000 Euro wurden vom Vermögens- in den Verwaltungshaushalt eingestellt. Ausgeglichen wurde der Etat durch einen Griff in die Rücklagen (112 000 Euro). In der Folge musste ein harter Sparkurs gefahren werden. Es wurden auch konsequent keine neuen Investitionsmaßnahmen in den Vermögenshaushalt aufgenommen.

Immerhin aber konnte ein Darlehen in Höhe von 155 000 Euro getilgt werden.

Zweitgrößter Ausgabeposten waren und sind die Personalkosten. Sie beliefen sich auf knapp 2,6 Millionen Euro und sind im Vergleich zum Vorjahr um 76 000 Euro gewachsen. Die Erhöhung lag größtenteils an vermehrten Personalausgaben in der Gemeindeverwaltung. Die sind zum einen den Tariferhöhungen geschuldet. Zum anderen gab es eine Personalaufstockung im Bauamt und im Personalbüro. Ein weiterer wichtiger Kostenfaktor ist der sogenannte Verwaltungs- und Betriebsaufwand. Dazu zählen beispielsweise die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, die Unterhaltung von Straßen und Kanälen oder Geschäftsausgaben. Bei diesen Posten wurden die Ansätze jedoch nicht überschritten. Teilweise wurde sogar weniger ausgegeben als angesetzt wurde.

An den Schulverband wurde für die Grundschule eine Umlage von knapp 397 000 Euro bezahlt (Ansatz: 380 000 Euro), für die Mittelschule 194 000 Euro (keine Erhöhung zum Ansatz).

Der Vermögenshaushalt 2017 umfasste Hoch- und Tiefbaumaßnahmen mit einem Gesamtvolumen von 1,16 Millionen Euro und somit deutlich weniger als noch im Vorjahr (2,4 Millionen Euro). Die Gesamtverschuldung (inklusive der anteiligen Schulden beim Schulverband) beträgt 2,6 Millionen Euro (Vorjahr: 1,9 Millionen).

Mit Blick auf den Haushalt 2018 (weiterer Bericht folgt) sprach der Gemeindechef von einer leicht positiven Tendenz. Und auch Günter Sommermann (Freie Wählergemeinschaft Kleinberghofen), Vorsitzender des Rechnungsprüfungsausschusses, betonte am Ende: „Die Verwaltung hat sehr ordentlich gewirtschaftet.“

Der Gemeinderat nahm die Jahresrechnung lediglich zur Kenntnis.

Über- und außerplanmäßige Ausgaben segnete das Gremium ab. Die Überschreitungen waren teils gering. Statt geplanter 355 000 Euro mussten zum Beispiel 420 000 Euro an Umlage für die Grundschule ausgegeben werden. Grund ist der Ausbau der Mittags- und Hausaufgabenbetreuung. Eine berichtigte Stromrechnung für das Wirtshaus am Erdweg führte zu einer Überschreitung von 12 000 Euro, der Kauf unter anderem eines Streuautomaten für den Bauhof verschlang statt 15 000 Euro 37 000 Euro. Für den Straßenbau wurden knapp 30 000 Euro mehr ausgegeben. Die Deckung war jeweils durch andere Haushaltsstellen gewährleistet.

Sabine Schäfer