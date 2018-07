Gemeinde Hilgertshausen-Tandern investiert 20 200 Euro für Straßenbeleuchtung

Der Gemeinderat von Hilgertshausen-Tandern hat sich ohne Gegenstimme für die Erweiterung der Straßenbeleuchtung in beiden Ortsteilen entschieden. Konkret geht es dabei um den Bereich der Kinderkrippe Hilgertshausen, den Friedhof St. Ursula in Gumpersdorf und die Parkfläche vor dem Kindergarten in Tandern.

Hilgertshausen – Wie Bürgermeister Markus Hertlein erklärte, seien in den vergangenen Monaten aus der Bürgerschaft mehrere ungenügend ausgeleuchtete Bereiche gemeldet worden, in denen die Straßenbeleuchtung für mehr Verkehrssicherheit erweitert werden sollte. Bei einigen Bereichen erkannte der Gemeinderat Handlungsbedarf. Nun liegen auch Lösungskonzepte vor. Im Bereich des Parkplatzes am Friedhof St. Ursula sei auf die Anregung von WGHT-Gemeinderat Werner Kerzel ein Kostenangebot von der Firma Licht-Spener für eine autarke, kabelunabhängige, solare LED-Beleuchtung eingeholt worden. Der Vorteil sei hier: keine Energiekosten, leichte Versetzbarkeit und lange Akkulaufzeiten. Wie Hertlein weiter ausführte, benötige man zwei Beleuchtungskörper, die auf Probe montiert werden. Die Kosten betragen mit Sonderkonditionen knapp 6500 Euro. Bis März bestehe ein Rückgaberecht. Ein Haushaltsansatz in entsprechender Höhe für 2018 liege vor.

Vom Bayernwerk wurde ein Kostenangebot für den Bereich der Schrobenhausener Straße in Hilgertshausen (auf Höhe der Kinderkrippe) eingeholt. Hier orientierte man sich am neuen Leuchtenbestand in der angrenzenden Freisinger Straße. Hertlein bezifferte die Kosten für die beiden Leuchten vom Typ Selux Avanza mit etwas über 8500 Euro.

Als notwendig erachtete der Gemeinderat auch eine bessere Ausleuchtung des Parkplatzes am Kindergarten von Tandern (bei den Tennisplätzen). Hier muss allerdings noch geprüft werden, ob die in der Nähe vorhandenen alten Leuchten mit bereits stark reduzierter Leuchtwirkung durch moderne LED-Leuchten ersetzt werden können. Falls der Parkplatz mit den alten Leuchten noch nicht ausreichend ausgeleuchtet werden kann, würde man eine zusätzliche Leuchte benötigen. Vom Bayernwerk sei der Gemeinde mittlerweile mitgeteilt worden, dass die bestehenden Leuchten nicht sinnvoll umgerüstet werden können und deshalb durch neue LED-Leuchten ersetzt werden sollten. Man gehe davon aus, dass zwei neue Leuchten vom Typ Selux Avanza ausreichen sollten, so Hertlein. Kostenpunkt: 5200 Euro.

Wegen der Gesamtkosten von 20 200 Euro, die für die Verbesserung der Beleuchtung an den drei Stellen anfallen, gab es keine Diskussion.

Josef Ostermair