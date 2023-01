Generationswechsel bei Freischütz

Der neu gewählte Vorstand von Freischütz Ainhofen: Jonas Geisenhofer, Johann Riedl, Claudia Zollbrecht, Werner Scheib, Gerhard Zollbrecht, Beate Obermair, Nicole Möckl und Michael Breitsameter (v.l.). © Ostermair

Einen Generationswechsel in der Vereinsleitung hat die Vorstandsneuwahl beim Schützenverein Freischütz Ainhofen gebracht.

Ainhofen - Bei der Hauptversammlung im Gasthaus Gschwendtner in Langenpettenbach kandidierte Schorsch Weimer, der 22 Jahre diesen Traditionsverein vorbildlich führte, nicht mehr für das Amt des Vorsitzenden und Schützenmeisters und übergab diese Führungsrolle an Werner Scheib. Scheib ist nicht nur Weimers Nachbar, sondern er ermöglichte es den Ainhofner Schützen, in seinem Hof in Kleinschwabhausen 2017 ein Schützenheim samt Schießstand zu errichten.

Schorsch Weimer kandidiert nach 22 Jahren bei Freischütz nicht mehr

Weimer freute sich, dass von den 97 Mitgliedern von Freischütz immerhin 41 anwesend waren und so das Schützenstüberl bei dieser weichenstellenden Versammlung voll war. Er zog ein Resümee über die 22 Jahre Vorstandstätigkeit, in denen Weimer zwei große Gemeindepokalschießen und 2017 den Schießstandneubau in Kleinschwabhausen durchführte. Außerdem war er der letzte Wirt im Gasthaus Hecht in Ainhofen.

„Ich werde nun nicht mehr als Vereinschef zur Verfügung stehen, gehe aber auch nicht im Zorn. Ich möchte mich bei meinen Vorstandsmitgliedern für die schöne Zeit bedanken, die ich nicht missen möchte. Ich habe während dieser Zeit viel Schönes erlebt. Danken darf ich auch meiner Frau und den Kindern, ohne die das alles nicht möglich gewesen wäre“, so Weimer. Dank zollte er auch den langjährigen Fahnenträgern Dieter und Bernhard Doll. Der Versammlung versicherte er, dass er wie seit nunmehr 37 Jahren weiterhin die Vereinsfahne sowohl bei festlichen als auch bei traurigen Anlässen begleiten werde.

„Wenn der neue Vorstand sein Amt auch 22 Jahre ausübt, dann passt das“, gab er Scheib mit auf den Weg. Wenn der neue Vorstand es will, werde er weiter die Getränke im Stüberl besorgen und Arbeiten rund um den Schießstand übernehmen.

Die meisten Vorstandsmitglieder im Amt bestätigt

Im Amt bestätigt wurden der 2. Vorsitzende Johann Riedl, Kassier Gerhard Zollbrecht, Schriftführer Michael Breitsameter, 2. Schriftführerin Nicole Möckl, Sportleiterin Claudia Zollbrecht und 2. Sportleiterin Beate Obermair. Zum neuen 2. Kassier wählte die Versammlung Benjamin Geisenhofer, da Scheib diesen Posten abgab, weil er nun ja Vereinschef ist.

Neu in den Vorstand aufgenommen wurde das Amt des Besitzers, das von Jonas Geisenhofer als Vertreter der Jugend bekleidet wird.

Beim Gedenken an die Verstorbenen erinnerte man an Sepp Asam, der erst vor wenigen Wochen verstorben ist und ein großer Gönner war, der sich auch stark für den Schießstandbau einsetzte.

Finanziell gibt es laut Kassier Zollbrecht keine Probleme im Verein, dank einer 1000-Euro-Spende von der Bürgerstiftung, Corona-Hilfen und weiteren 1000 Euro von der Gemeinde für die Anschaffung eines Auswerte-Gerätes. Die beiden Kassenprüfer, Jakob Klepper und Hans Ostermair, bestätigten einwandfreie Kassenführung, so dass Weimer den Verein geordnet übergeben konnte.

Scheib dankte seinem Vorgänger für dessen großartiges Engagement. Er hat bereits die 125-Jahr-Feier von Freischütz im Blick, die 2025 geplant ist. Bis dahin soll neue Vereinskleidung angeschafft werden.

