Goldmedaillen für Margit Seegerer

Mit Goldmedaillen um den Hals nahm Margit Seegerer (links) gute Wünsche für die Zukunft entgegen. © ost

Feierliche Verabschiedung – Gemeindereferentin verlässt Pfarrverband Röhrmoos-Hebertshausen

Schönbrunn – Margit Seegerer, die beliebte Gemeindereferentin im Pfarrverband Röhrmoos-Hebertshausen, verlässt zum Jahresende die beiden Gemeinden. Sie wurde nun im Rahmen eines feierlichen Pfarrverbandsgottesdienstes in der Klosterkirchen von Schönbrunn verabschiedet.

Warum geht Margit Seegerer? Aufgrund der neuen Personalstrategie in der Erzdiözese München-Freising müssen die umfangreichen Aufgaben auf mehrere Schultern verteilt werden. Seegerer, die seit Dezember 2016 segensreich im Pfarrverband Röhrmoos-Hebertshausen wirkte, hat sich deshalb für eine Stelle im Themenfeld Seniorenpastoral in Höhenkirchen-Siegertsbrunn und Aying-Helfersdorf beworben. Im Pfarrverband Röhrmoos-Hebertshausen war sie die rechte Hand von Monsignore Michael Bartmann. Dass sie hier künftig schwer fehlen wird, haben Kolleginnen und Priesteramtskandidat Christian Ulbrich in einem Sketch im Theatersaal der Schönbrunner Schwestern zum Ausdruck gebracht, als es immer wieder hieß „Margit fragen“.

Die 55-jährige Oberpfälzerin war am Anfang ihres Berufslebens als Krankenschwester tätig. „Franziskaner haben mich auf Gemeindemission in Berlin und Bamberg mitgenommen, und von da an stand für mich fest, dass es für mich etwas Hauptberufliches werden wird“, erzählte Seegerer den Dachauer Nachrichten. So studierte sie 1996 in Freiburg Gemeindepastoral und Religionspädagogik und ging dann in ihre Heimatdiözese. Dort legte sie die 2. Dienstprüfung ab und wurde dann als Gemeindereferentin eingesetzt.

Durch Studienkollegen kam die unverheiratete und kinderlose Frau 2009 in die Diözese München-Freising. In den Pfarrverband Röhrmoos-Hebertshausen kam sie im Dezember 2016.

Jetzt, bei der Verabschiedung, dankte ihr Pfarrer Bartmann für ihren unermüdlichen Einsatz und ihr Engagement für Groß und Klein im Pfarrverband. Hier war Seegerer in der Kommunionvorbereitung, bei den Kinder- und Familiengottesdiensten, in der seelsorgerischen Begleitung der Kindergärten, dem Religionsunterricht an den Schulen und dem Abhalten von Wortgottesdiensten tätig. Auch das Austeilen von Krankenkommunion, die Mitarbeit in den Gremien und den vielen anderen Kreisen gehörte zu Seegerers Arbeitsalltag. „Nicht zu vergessen die vielen Gottesdienste, bei denen sie als Sängerin und Kantorin mitwirkte und ihre großartigen gesanglichen Fähigkeiten einbrachte“, so Bartmann.

Eine besondere Abschiedsfreude war es für Seegerer, dass ihr zu Ehren der Gottesdienst von Bläsern, Sängern und Orgelmusik umrahmt wurde, denn Musik begeistert sie seit ihrer Kindheit. Sie machte kein Hehl daraus, schweren Herzens Röhrmoos und Hebertshausen zu verlassen, und konnte in ihren Dankesworten Tränen nicht verbergen.

Seegerer verglich ihr sechsjähriges Wirken mit einer Zugfahrt, bei der sie viel Angenehmes aber auch Trauriges erlebte. Pfarrer Bartmann habe ihr selbstständiges „Fahren“ ermöglicht. Eine große Stütze seien die Schönbrunner Schwestern für sie gewesen, die sie auch im Gebet begleitet hatten. „Es sind großartige Menschen in meinen Zug eingestiegen“, unterstrich Seegerer mit dem Hinweis, dass ihr alle Menschen hier ans Herz gewachsen sind. Gleichzeitig bat sie die vielen Leute im Pfarrverband darum, wie ihr auch ihrer Nachfolgerin Ulrike Saam Vertrauen zu schenken.

Der Röhrmooser Bürgermeister Dieter Kugler bedankte sich namens der Gemeinden Röhrmoos und Hebertshausen für die außerordentlich gute Zusammenarbeit mit einem Abschiedsgeschenk. Josefa Westermaier und Beatrix Haneke (Pfarrverband), Generaloberin Gabriele namens der Schönbrunner Schwestern und auch die Frauengemeinschaft Ampermoching dankten wie Pfarrer Bartmann ebenfalls mit Geschenken . Es wurden spaßeshalber Goldmedaillen in den Kategorien „Beste Vernetzung“, „Perfekte Vorbereitung“ und Bestes Outfit“ an Seegerer verliehen, die auch als „Beste Kommunionvorbereiterin“ in die Annalen des Pfarrverbandes eingehen soll.