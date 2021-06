Von Ureinwohnern und bedrohten Tierarten

Eschenried

„Naturerlebnis Golf“, heißt der Titel der neuen Broschüre, die der Golfclub Eschenried jetzt an seine Mitglieder und Interessenten verteilt. Die Initiative dazu ging von Josef Huber aus, der in Eschenried zu Hause ist, seine Heimat kennt und liebt und maßgeblich daran beteiligt war, das Moos „zum Blühen“ bringen.

Der „Ureinwohner“ sei „ein Grüner“, so hat ihn Altlandrat Hansjörg Christmann wegen seines außergewöhnlichen ehrenamtlichen Engagements bei der Verleihung der Verdienstmedaille des Verdienstordens der Bundesrepublik bereits im Jahr 2012 gewürdigt.

Die Broschüre mit einem Vorwort von Josef Huber zeigt den Golfplatz als „einen Schatz der Artenvielfalt“ mit Pflanzen, Vögeln, Schmetterlingen, Sträuchern und Gewässern. Die Motivation für die Herausgabe ist laut Vorwort, „beim sportlichen Erlebnis die Naturerfahrung mehr ins Licht zu rücken“. Mitten im Dachauer Moos befinden sich die Golfplätze des Münchner Golf Eschenried. Insgesamt wurden für den Bau der drei 18-Loch-Plätze, des 9-Loch-Platzes und des 6-Loch Platzes rund 230 Hektar benötigt; ein 18- Loch-Platz und der 6-Loch-Platz liegen in Gut Häusern. Durch diese Nutzungsänderung wurden seit 1983 aus Feldern und Wiesen Spielbahnen für das Golfspiel errichtet. Die 76 Hektar großen Biotop-Flächen sind ausschließlich der Natur vorbehalten, kein Golfspieler darf sie betreten.

Die bewirtschafteten Flächen mit unzähligen Bäumen und Büschen werden nur wenig, und wenn, dann nur organisch gedüngt. So hat sich im Laufe der Jahrzehnte des Bestehens der Anlagen etwas ganz Besonderes gezeigt: Viele bedrohte und seltene Tierarten, die im Dachauer Moos früher heimisch waren, haben sich im Laufe der Zeit auf den Golfanlagen wieder angesiedelt. Kleine Seen, Weiher, Bäche und Gräben sorgen für die nötigen aquatischen Systeme, um Wasservögel, Amphibien und Insekten eine Heimat zu bieten. „Die große Bedeutung naturnaher Landschaften in unserem dicht besiedelten Raum kann nicht hoch genug eingeschätzt werden. Eine naturnahe und nachhaltige Bewirtschaftung der Golfanlagen ist uns nicht nur ein Anliegen, sondern ein Kernbereich unseres Handelns“, sagt Geschäftsführer Thomas Huber vom Golf Eschenried.

Idealerweise schließt an das Golfgelände das von der Stadt Dachau bewirtschaftete so genannte Heitmeier-Moos an, das die Stadt umsichtig und mit viel Detailarbeit zu einem umfassenden Biotop für verschiedenste Ansprüche der heimischen Fauna umgestaltet. Das ,Golf-Moos‘ und das Heitmeier-Moos ergänzen sich prächtig. Es würde den Rahmen sprengen, meint er, die ganze Tierwelt auf den naturnahen Kulturlandschaften aufzuzählen, doch einige Besonderheiten möchte er nicht unerwähnt lassen. Besonders vielfältig habe sich die Vogelwelt entwickelt. Grünspecht, Pirol, Sumpfrohrsänger, Goldammer, Sperber, Waldschnepfe, Baum- und Turmfalke seien häufig zu beobachten. „Eisvögel sind an den vielen Gewässern der Golfanlagen heimisch geworden und brüten im Sommer in den Uferböschungen.

Das große Angebot an Kleinfischen wie Rotaugen und Rotfedern ziehen aber auch andere Fischjäger, wie den Reiher oder den Gänsesäger an. Eine absolute Seltenheit sei ein zu den gefährdeten Insekten Europas zählender Schmetterling, das Blaukernauge. Auch andere gefährdete Schmetterlingsarten, wie Dunkler Wiesenkopf-Ameisenbläuling oder Landkärtchen, sind wieder heimisch geworden. Eine Besonderheit unter den Libellenarten ist der Kleine Blaupfeil, der auch auf der roten Liste der gefährdeten Tierarten steht. Der umsichtigen Bewirtschaftung der Golfanlagen sei es zu verdanken, dass sich diese besonders schützenswerten Tierarten wieder heimisch fühlen und nennenswerte Populationen entwickeln konnten. Ingrid Koch