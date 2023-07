Große Anhänger-Aktionstage bei der Firma Wörmann GmbH

Das Team der Wörmann GmbH freut sich an den Aktionstagen am 21. und 22. Juli 2023 auf alle Anhänger-Interessierten. © Wörmann GmbH

Vorbeikommen, Weißwurst schmecken lassen und zahlreiche Anhänger zu Aktionspreisen entdecken: Wörmann feiert am 21. & 22. Juli 2023 die Anhänger-Aktionstage mit traditionellem Weißwurst-Essen bei ausgelassener Stimmung.

Hebertshausen – Das Wörmann-Team feiert am Freitag, den 21. und Samstag, den 22. Juli, die Anhänger-Aktionstage und lädt zu diesem Anlass alle Anhänger-Interessierten mit Familie zum 50.000 qm großen Vertriebszentrum nach Hebertshausen bei Dachau ein. An den Aktionstagen werden ausgewählte Anhänger-Modelle zu besonders vorteilhaften Konditionen angeboten. Außerdem lädt das Wörmann-Team herzlich dazu ein, bei einem gratis Weißwurst-Teller (Gutschein-Download) im XXL-Showroom zu verweilen.

Große Anhänger-Aktionstage – Hausmesse der Wörmann GmbH Vom 21.7. bis 22.7.2023 von 9.00-17.00 Uhr in Hebertshausen, Torstraße 29, 85241 Hebertshausen bei Dachau

Verschiedene rabattierte Anhänger-Modelle soweit das Auge reicht

Die Besucher können sowohl am Aktions-Freitag, als auch am Aktions-Samstag das riesige Produktportfolio an 2.000 neuen und ca. 500 gebrauchten Anhänger entdecken: Egal ob man sich für einen Pkw-Anhänger, Autotransporter, Lkw-Anhänger, Verkaufs- oder Pferdeanhänger interessiert, bei Wörmann findet man für jedes Transport-Bedürfnis und jedes Budget den passenden Anhänger. Dabei werden nicht zuletzt auch die spannenden Modellneuheiten des Jahres 2023 vor Ort ausgestellt.

Besonders freut sich das Wörmann-Team darauf, ihren Besuchern während der Aktionstage zahlreiche Anhänger zu besonders günstigen Konditionen anbieten zu können. Es lohnt sich also vorbeizukommen!

59 Jahre Anhänger-Erfahrung – weil es passen muss

Die große Auswahl an Anhängermodellen, Gewichtsklassen und Ausstattungen kann manchmal ganz schön überwältigend sein. Das Familienunternehmen hat es sich deshalb zur Aufgabe gemacht, im Fachgespräch für jeden Kunden genau den richtigen Anhänger zu finden. Von der Auswahl, über die Planung bis zur Zulassung und dem anschließenden Service: Kundennähe steht hier an erster Stelle und man profitiert von der Erfahrung und der Kompetenz der Anhänger-Spezialisten.

Ausgelassene Stimmung bei traditionellen Weißwurst-Essen

Doch es geht bei den Anhänger-Aktionstagen nicht nur um Geschäfte: Der großzügige XXL-Showroom bietet den perfekten Rahmen, um sich nach der Auswahl des Anhängers zu entspannen. Für das leibliche Wohl ist selbstverständlich bestens gesorgt – so kann man bei einem traditionellen Weißwurst-Teller oder leckerer Gulaschsuppe sowie kühlen Getränken, Kaffee und Kuchen verweilen.

Gutschein ausdrucken, mitbringen und einen Weißwurst-Teller genießen. © Wörmann GmbH

Kontakt

Wörmann GmbH

Torstraße 29

85241 Hebertshausen

Tel.: +49 8131/29278-0

E-Mail: info@woermann.eu

Web: www.woermann.eu