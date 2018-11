Großprojekt „Beste-Gegend-Pfad“ soll 2020 fertig sein

Der „Beste Gegend-Pfad“ in und um Tandern soll bis Ende 2020 realisiert werden. Das hat Vereinschef Hans Glas auf der Jahresversammlung des Vereins „Zukunft Tandern“ mitgeteilt.

Tandern – Der Verein mit jetzt 109 Mitgliedern hat es sich zur Aufgabe gemacht, den Ort „attraktiv, lebens- und liebenswert“ zu machen. Der „Beste-Gegend-Pfad“ ist hier ein wichtiges Projekt. Der Name geht auf den Film „Beste Gegend“ der Trilogie von Markus H. Rosenmüller zurück, die größtenteils in Tandern und Umgebung gedreht worden ist. Wie Glas ausführte, „soll der Pfad auf Natur und Denkmäler sowie auf Geschichte und Geschichten“ aufmerksam machen. Die Umsetzung geschieht in Kooperation mit dem Gartenbauverein und dem Regionalverein Dachau Agil.

Startpunkt soll die Tanderner Ilmquelle sein. Der Weg führt an mehreren Biotopen, Bienen- und Blühwiesen und historischen Gebäuden wie der Pfarrkirche, der Frauenkirche, dem Schloss, der Wieskapelle und dem Daumiller Berg entlang in Richtung Niederdorf. Über den Fahrtbach führt er wieder zurück nach Tandern. Die endgültige Wegstrecke muss jedoch erst noch festgelegt werden. An markanten Punkten werden Infotafeln sowie Hinweis- und Wegschilder aufgestellt.

Es wurde zur Vorbereitung und Durchführung bereits eine Projektgruppe gebildet. Im Zuge der Realisierung des Projektes ist auch angedacht, eine Kneipp-Anlage an der Ilm unterhalb des Schlosses anzulegen. Hier werden noch Gespräche mit Wasserbehörden geführt.

Zu den Zielsetzungen des Vereins zählen die Pflege und der Erhalt der Natur. Mit Pilotprojekten an den Biotopen sollen in enger Zusammenarbeit mit den Landwirten Akzente gesetzt werden.

Auch im kulturellen Bereich hat der Verein „Zukunft Tandern“ schon viel erreicht. Im weiten Umkreis bekannt geworden sind vor allem die Schlosskonzerte. Berühmte Ensembles waren in Tandern zu Gast. Zuletzt traten beim Sommerkonzert die Regensburger Domspatzen vor 600 Besuchern auf.

Glas kündigte schon einen Höhepunkt für das Jahr 2019 an: Zum Schlosskonzert werden die weltberühmten „Nürnberger Symphoniker“ erwartet. Das klassische Konzert findet am 29. Juni statt.

Wiederbelebt werden soll das Thema „Kleinkunst im Sportheim“.

In seinem Jahresbericht verwies Glas zudem auf Veranstaltungen wie die Naturwanderung zu Biotopen und Blühwiesen, das „Weiße Fest“ an der Ilmquelle und den gut besuchten Oktoberfestbieranstich. Im Rahmen des Ferienprogramms haben Kinder mit dem Verein Fledermauskästen gebaut.