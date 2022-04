Erinnerung zum Gründonnerstag: König Ludwig wäscht Indersdorfer die Füße

Dieses Schriftstück erinnert an die Fußwaschung für den Bezirkskaminkehrermeister Josef Sölch im Jahre 1883. © cf

Am Gründonnerstag hat vor hunderten Jahren eine besondere Ehre stattgefunden. Einem Indersdorfer wurde von König Ludwig II die Füße gewaschen. Ein altes Schriftstück aus dem Jahr 1883 erinnert daran.

Indersdorf – In den meisten Gemeinden gehört es zur Gründonnerstagsliturgie, dass der Priester zwölf Gemeindemitglieder die Füße wäscht. Diese liturgische Handlung, die an die Liebesgeste Jesu an seinen Jüngern im Abendmahlsaal erinnert, wird auch jetzt noch immer vollzogen, wenn auch nicht mehr in allen Gemeinden.

Josef Sölch, 80-jähriger Bezirkskaminkehrermeister aus Indersdorf, erlebte so eine Fußwaschung der besonderen Art. Wie Sölch zu dieser Ehre der Fußwaschung gekommen ist, und um zu verstehen, was König Ludwig II damit zu tun hat, muss man die Zeituhr sehr weit zurückdrehen: bis ins Jahr 1883.

Dass die Fußwaschung von König Ludwig II vorgenommen wird, konnte Sölch nur ahnen. Denn die Fußwaschung durch den Regenten war in Bayern ein staatlicher religiöser Brauch, mit dem der jeweilige Herrscher alljährlich am Gründonnerstag im Rahmen eines offiziellen Staataktes seine Demut gegenüber der Untertanen bezeugen sollte.

Die Ehre der Fußwaschung durch den Regenten sollten in Bayern die zwölf Ältesten und würdigsten Männer des Landes haben. Sie wurden auch Apostel genannt, da sie die zwölf Apostel repräsentieren, denen Jesus die Füße gewaschen hatte.

Manfred Weisenburger, Sölch war sein Ur-Urgroßvater, hat einen Schriftwechsel in Händen, der diese besondere Fußwaschung dokumentiert: Vom königlich bayerischen Obersthofmeister Stab ging ein Schreiben an das königliche Bezirksamt in Dachau, in dem darauf hingewiesen wurde, dass sich Sölch am Gründonnerstag, den 21. März 1883 zwischen 9 und 12 Uhr in der Münchner Residenz zu einer Fußwaschung einfinden soll.

Gleichzeitig wurde mitgeteilt, dass für eine Einkleidung von Kopf bis Fuß Maße notwendig sind. Denn die alten Männer wurden auf Staatskosten mit einem neuen schwarzen Apostelgewand und einem violetten Apostelhut eingekleidet. Dieses Schreiben wurde an Sölch weitergeleitet und wird nun, schön eingerahmt, natürlich von der Familie Weisenburger in Ehren gehalten.

Auch wenn in dem Schreiben nicht ersichtlich war, wer die Fußwaschung vornimmt, konnten sich die Betroffenen ausrechnen, dass es nach alter Wittelsbacher Tradition in der Residenz nur der König sein kann.

Wie der Bezirkskaminkehrermeister zu dieser Ehre kam, konnte nicht mehr in Erfahrung gebracht werden. Nachvollziehbar ist, dass diese Fußwaschung eine der letzten öffentlichen Amtshandlungen des Märchenkönigs war, ehe er sich in die Einsamkeit der Bayerischen Bergwelt zurückzog.

