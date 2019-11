Grüne haben in Haimhausen viel vor

Ortsverband präsentiert Kandidaten für Gemeinderatswahl – Sabrina Spallek führt Liste an

Die Grünen in Haimhausen haben sich zu ihrer Nominierungsversammlung getroffen. Zu Beginn der Versammlung dankte der Ortsverband der Gemeinderätin Armgard Körner für ihre äußerst engagierte Arbeit in den vergangenen Jahrzehnten. Für den kommenden Gemeinderat tritt die amtierende Jugendreferentin nicht mehr zur Wahl an. Körner hat ihr Gemeinderatsmandat immer mit sehr viel Freude ausgeübt und fand es nun an der Zeit, dass die „Jugend“ übernimmt.