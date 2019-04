50 Jahre SV Günding: Besondere Überraschung für Gründungsmitglied

Den SV Günding gibt es seit einem halben Jahrhundert. Deshalb gab es ein großes Jubiläumsfest. Für ein Gründungsmitglied gab es eine besondere Überraschung.

Günding – Der SV Günding hat sein 50-jähriges Bestehen zünftig gefeiert mit Festansprachen, viel Musik und Tanz. Für die Unterhaltung waren die Blum Buam, Andreas und Michael, zuständig – mit flotten Rhythmen, Oldies und Showeinlagen.

Zum Vergnügen des Publikums traten aufgrund der Wandlungsfähigkeit von Michi Stars wie Max Rabe, Peter Maffay und Udo Lindenberg auf. SVG-Vorsitzender Heiko Krüger freute sich über den großen Zuspruch und dass, wie er sagte, „die Halle aus allen Nähten platzte“. Er begrüßte die Abordnungen der örtlichen Gündinger Vereine und den Vorstand des TSV Bergkirchen, mit dem eine Spielgemeinschaft besteht.

Mit „Weitsicht“ hätten seine beiden Vorgänger Sepp Grain und Hubert Kranz den Verein geführt, so Krüger, der das Amt 2015 übernahm. Das Herzstück sei immer die Jugendarbeit gewesen, die dazu geführt habe, mit „Eigengewächsen“ zu spielen bzw. „mit Spielern, die zu uns passen“. Derzeit spielen 18 Mannschaften auf der gepflegten großzügigen Anlage.

+ Der amtierende Vorstand des SVG, mit Heiko Krüger (links), Jürgen Noseleit (rechts), Bärbl Sailer (6.v.links) und Schriftführer Dieter Günzel (2.v.rechts), den Ehrenpräsidenten Sepp Grain (4.v.links) und Hubert Kranz (5.v.links), sowie Bürgermeister Simon Landmann (2.v.links) und BLSV-Kreisvorsitzender Günter Dietz (3.v.links). © ink

Es gibt Stockbahnen und ein Beach-Volleyballfeld. Hinzu kommen die diversen sportlichen Angebote der Abteilungen in der Halle – von den Tanzmäusen bis zur Gymnastik. 650 Mitglieder zählt der SVG. „Wir sind wie eine große Familie“, so Krüger. Sein Dank gilt unter anderem der Gemeinde Bergkirchen, die „dieses umfangreiche Sportprogramm“ durch ihre Unterstützung ermöglicht habe.

Bürgermeister Simon Landmann lobte die sportliche Bandbreite des Vereins, das gesellschaftliche und soziale Engagement, vor allem aber die Früchte tragende Jugendarbeit. Aus bescheidenen Anfängen habe sich der SVG in 50 Jahren durch intensiven Arbeitseinsatz und Engagement zu einem in der Region bedeutenden Verein entwickelt. Mitgebracht hatte er ein Geldgeschenk und sicherte auch für die Zukunft im Rahmen der Möglichkeiten der Gemeinde Unterstützung zu.

Der BLSV-Kreisvorsitzende Günter Dietz würdigte ebenfalls das gelungene Zusammenspiel von Ehrenamt und Jugendarbeit „des gut geführten Vereins“ und überreichte Heiko Krüger als Dank und Anerkennung eine Ehrenurkunde zum 50-jährigen Bestehen.

Und dann gab es noch eine Überraschung: Hubert Kranz, der zu den Gründungsmitgliedern gehört und 16 Jahre lang die Geschicke des Vereins lenkte, wurde nach Sepp Grain zum zweiten SVG-Ehrenpräsidenten ernannt. Die Laudatio hielt der langjährige zweite Vorsitzende Jürgen Noseleit, der besonders das Verdienst von Kranz während der großen Umbauphase mit erheblichen Eigenleistungen herausstellte. In seiner emotionalen Dankesrede sagte Kranz, dass sein Vorgänger Sepp Grain (Amtsinhaber von 1969 bis 1999) sein Vorbild gewesen sei und dass dessen Erbe fortgeführt werden sollte. Er habe sich als 16-Jähriger bereits für die Gründung eines Sportvereins stark gemacht, habe keine so lange Amtszeit angestrebt, aber geholfen habe ihm, dass Schatzmeisterin Bärbl Sailer zusicherte, ihm Arbeit abzunehmen.

„Das Herz für den SVG war immer das Wichtigste“, so Kranz. Er erinnerte dabei an die unnachahmliche Weise, wie es Sigi Hölzl seinerzeit gelungen sei, mit den Jahrgängen ab 1990/91 das Fundament für die Jugendarbeit zu legen. „Und ich bin noch nicht weg“, meinte Kranz abschließend, die Freude am SVG sei geblieben.

Der Vorstand nutzte den Festabend, um allen langjährigen Mitgliedern für ihre Treue zu danken und sie ab dem 25. Mitgliedsjahr mit einer Ehrenurkunde auszuzeichnen.

Die erste Versammlung überhaupt hatte am 3. Mai 1969 stattgefunden. Etliche der seinerzeit 63 Gründungsmitglieder waren jetzt bei der Feier anwesend.