Gute Chancen für Radweg nach Glonnbercha

Nach einer Initiative von Bürgern plant das Staatliche Bauamt nun den Radweg nach Glonnbercha nach einer neuen Variante.

Petershausen/Glonnbercha – Nach Jahren des Stillstands könnte jetzt etwas vorangehen: Für einen lange schon anvisierten Radweg entlang der Staatsstraße zwischen Petershausen und dem kleinen Dorf Glonnbercha hat das zuständige staatliche Bauamt noch einmal ganz neu geplant. Der Anstoß für die aktuelle Variante kam von engagierten Bürgern.

Denen ist im vorigen Jahr der Geduldsfaden gerissen. Sie stellten selbst Überlegungen an und reichten eine Petition mit fast 1000 Unterschriften ein.

Tatsächlich haben sich die Planer nun verabschiedet vom ursprünglichen Konzept, wonach ein Radweg südlich der aktuellen Straßenführung gebaut werden sollte. Dieser Entwurf lag seit über zehn Jahren in der Schublade, ließ sich aber nicht umsetzen, da nicht alle Grundeigentümer notwendige Flächen verkaufen wollten. Die neue Variante: Die Staatsstraße, die dringend erneuert werden muss, wird nach Norden verlegt, auf der alten Fahrbahn wird ein Radweg eingerichtet. Dafür werden nun Flächen im Norden des aktuellen Straßenverlaufs benötigt. Dort gibt es offenbar positive Signale der Grundeigentümer.

Noch im vorigen Jahr galt diese Option, von den Bürgern ins Spiel gebracht, als technisch zu aufwendig und kostenträchtig. Nun aber, das erklärt Hans Jörg Oelschlegel, Leiter des staatlichen Straßenbauamts in Freising, auf Nachfrage der Dachauer Nachrichten, habe eine neuerliche Überprüfung ein anderes Ergebnis gezeigt. Tatsächlich sei die Straßentrasse für die längst überfällige Sanierung gar nicht ausreichend stabil, müsste sowieso ganz neu gebaut werden. Wenn nun auf der alten Fahrbahn ein Radweg angelegt und die Straße weiter nördlich neu gebaut wird, „dann ist das sogar besser“. Denn die künftig nicht mehr benötigte Straßentrasse muss nicht aufwendig ausgebaggert und zurückgebaut werden, wenn darauf künftig Radler strampeln. Nun hofft Oelschlegel, mit dieser Variante „den Knoten zu durchschlagen“.

Die neuen Planungen, die auf Einladung des Landtagsabgeordneten Bernhard Seidenath kürzlich Vertretern der Bürgerinitiative und der dritten Bürgermeisterin Hilde Weßner (CSU) als Vertreterin der Gemeinde Petershausen präsentiert wurden, stoßen auf breite Zustimmung. Die Bürger aus Glonnbercha sind begeistert. „Wir wären froh, wenn diese Lösung realisiert würde“, sagt Dietrich Lange, einer der Initiatoren der Petition. Schließlich wäre das genau die Version, die aus Sicht der Bürger am meisten Sinn ergibt. Denn auf der nun geplanten Seite schließt der Radweg an den Weg an, der in Petershausen schon bis zum Ortsausgang in der Siedlung Am Wendelstein führt. Und im weiteren Verlauf Richtung Freising ergibt sich in Hohenkammer ein Anschluss ans weiterführende Radwege-Netz. Bei der ursprünglichen Variante hätten Radler dagegen im Verlauf zweimal die Straße queren müssen.

Auch Hilde Weßner bezeichnete das Projekt als „Zugewinn für das Radwegenetz in Petershausen“. Und Seidenath hofft, dass „die vermeintlich unendliche Geschichte nun in die Zielgerade einbiegt“, wie er in einer Pressemitteilung schreibt. Er werde sich für eine schnelle Realisierung einsetzen.

Allerdings: In trockenen Tüchern ist das Vorhaben noch nicht. Zum einen müssen die für eine Verlegung der Staatsstraße notwendigen Flächen noch naturschutzfachlich geprüft werden. Gleichzeitig gilt es, Gespräche mit den Grundeigentümern führen. Zuständig ist, da es sich um eine Staatsstraße handelt, das Staatliche Straßenbauamt.

Die Gemeinde werde unterstützen, „als Vermittler“, wie Bürgermeister Marcel Fath (FW) betont. Eine umfangreiche Aufgabe, denn Flächen von insgesamt 24 Grundeigentümern werden entlang der Strecke benötigt. Fath: „Euphorie ist noch nicht angesagt.“

Die Bürger dagegen sind zuversichtlich und hoffen, so Dietrich Lange, dass der lange ersehnte Radweg nun „in den nächsten zwei Jahren realisiert wird“. Optimistisch ist auch Straßenbauamtsleiter Oelschlegel: „Jetzt schaut es gut aus, nun wollen wir so schnell wie möglich bauen.“